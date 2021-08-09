Gaziantep'te keçileri kaybettikleri için geceyi dışarda geçiren iki kardeş, 12 saat sonra eve döndü
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Gaziantep'te keçileri kaybettikleri için geceyi dışarda geçiren iki kardeş, 12 saat sonra eve döndü

Gaziantep'te keçileri kaybettikleri için geceyi dışarda geçiren iki kardeş, 12 saat sonra eve döndü
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te dün akşam üzeri keçileri otlatmak için evden ayrılan iki kardeş, arama çalışmaları sürerken yaklaşık 12 saat sonra evlerine döndü.

Gaziantep'te dün akşam üzeri keçileri otlatmak için evden ayrılan iki kardeş, arama çalışmaları sürerken yaklaşık 12 saat sonra evlerine döndü.

Merkez Şahinbey ilçesi Serince Mahallesi'nde yaşayan Mikail (15) ve Berat Kaya (12) kardeşler, dün akşam üzeri keçileri otlatmak için evden ayrıldı.

Gece yarısı ailenin ihbarı üzerine harekete geçen jandarmaya ekipleri, günün ağarmasıyla birlikte AFAD ekipleriyle arama çalışması başlattı.

Bu sırada keçilerin bulunmasının ardından bir süre sonra iki kardeş eve döndü. Sağlık kontrolünden geçirilen kardeşler ailelerine teslim edildi.

Mikail Kaya, gazetecilere, otlattığı keçileri kaybedince panik yaşadıklarını ve gece geç saate kadar onları aradıklarını söyledi.

Keçileri bulmadan eve gelmek istemediklerini belirten Kaya, "Keçileri bulamayınca gece bahçede oturduk. Bu sırada jandarma sürekli bize sesleniyordu. Biz de korktuk. Onun için gece eve gelemedik. Sabah ise yeniden eve gelmeye karar verdik." dedi.

Anne Zekiye Kaya ise evlatlarına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Hem çok üzüldüm, hem çok sevindim. Çok şükür evlatlarıma kavuştum. Allah devletimize zeval vermesin. Şu an çok sevinçliyim" diye konuştu.

Baba Ökkeş Kaya da çok korktuklarını dile getirerek, "Belimiz kırıldı korkudan. Eve geldiklerine görünce mutluluktan havaya uçtuk. Allah devletimize zeval vermesin. Sabaha kadar çalıştılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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