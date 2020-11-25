Gaziantep'te iş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Gaziantep'te iş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

25.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:06
Gaziantep'te iş yerlerinden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'te 3 iş yerinden cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 3 iş yerinden cep telefonu çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin cep telefonlarını çaldığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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