Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğun sağlık durumuna ilişkin açıklama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra getirildiği Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in, yoğun bakım ünitesinde yakın takibinin devam ettiği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, çocuğun operasyonunun başarılı geçtiğini belirtti.

Çete, "Hastamızın ve nakil edilen dokuların durumu iyi. Yoğun bakım ünitesinde uyutularak yakın takibi devam ediyor. Hayati bulguları da stabil." ifadelerini kullandı.

"Asiye'nin yaralanma sonucu ciddi bir travma geçirdiği belliydi"

Operasyonu gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan da AA muhabirine, çocuğun Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildiğinde sağlık durumunun çok kötü olmadığını söyledi.

Gaziantep'teki meslektaşlarının hastaya müdahaleyi gayet güzel yaptıklarını vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Asiye'nin yaralanma sonucu ciddi bir travma geçirdiği belliydi. Ciddi eksiklikleri vardı, onları tamamladık. Yüzüne ve saç derisine operasyon yaptık. Hastanın sırtından ve bacağından doku nakilleri gerçekleştirdik. Asiye'nin yüzündeki sinirlerde ve çene kemiğinde ciddi hasarlar vardı. Yüz felci riski bulunuyor, gerekirse o konuda da müdahalede bulunacağız. Bu süreçte bir sorun çıkmazsa ve hayati tehlike riski tamamen ortadan kalktıktan sonra diğer işlemleri yapmaya başlayacağız."

"Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil"

Birkaç günlük doku tutmama riski olduğuna işaret eden Özkan, çocuğun yoğun bakımdan uyandırıldıktan sonra nakledilen dokularının takibinin yapılacağını kaydetti.

Özkan, erken dönemdeki süreç bittikten sonra tedavinin diğer kısımlarına bakacaklarını dile getirdi.

Asiye'nin henüz uyandırılmadığını aktaran Özkan, "İnşallah yoğun bakımdan çıkarsa daha mutlu olacağız. Ailenin morali iyi. Çocuğu zamanında kurtarmışlar. Yüz nakli gerektirecek bir durum söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta ameliyat edilmişti.