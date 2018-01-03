Gaziantep'te İçme Suyuna Yüzde 15 İndirim

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte kullanılan içme suyunun şubat ayı itibariyle yüzde 15 indirimli olacağını açıkladı.



Kentin içme suyunu daha ucuza mal etmek için başlatılan Düzbağ Baraj Projesi'nin tanıtımı için basın toplantısı düzenleyen Fatma Şahin proje hakkında bilgiler verdi. Bir restoranda düzenlenen toplantıya Şahin'in yanı sıra Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Şahin, su sorununa önem verdiklerini belirterek, şehirdeki şebekeyi insan vücuduna benzetti. Vücuttaki kan akışının düzgün olmasıyla insanların daha sağlıklı olduğunu söyleyen Şahin, şehirdeki su akışının da düzgün olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin en büyük 2'nci içme suyu projesi olan Düzbağ Projesi ile kentin 50 yıllık su ihtiyacının karşılanacağını aktaran Başkan Şahin şöyle konuştu



Hatırlarsanız 2015 yılının sonuna doğru biz suda çok ciddi sorunlar yaşadık. Bunun hızlı bir şekilde yönetilebilmesi için bu kaynağın hızlı bir şekilde buraya getirilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine arkadaşlarla oturduk, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz olmak üzere Orman Bakanlığımızla konuştuk. Aslında böyle bir proje Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın 2016-2017-2018 yatırımlarında yoktu. Biz olayın önemini, nüfustaki bugün TÜİK verilerine göre 2023 nüfusunu yakalamamızdan dolayı bizim bunu derhal başarmamız gerektiğini söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu anlattığımız zaman, Gaziantep bizim çok fazla yükümüzü çekiyor. Çok hızlı bir şekilde bununla alakalı yapılması gereken ne varsa ilgili bakanlıklarımız gereğini yapsın dedi. Bu talimatla birlikte bakın 1,5 yılda bu büyük projenin yarısını tamamladık ve bir iddia ile söylüyorum 25 Aralık 2018 tarihinde bu suyu akıtacağız diyoruz.



Şahin, şehir içinde de su hatlarında yaptıkları değişimlerle kayıp-kaçak oranında büyük bir düşüş ş yakaladıklarını anlatarak bu oranın vatandaşın cebine yansıyacağını aktardı. Şahin, Daha baraj bitmeden 'yüzde 15 indirimi nasıl yapıyorsunuz' diye soruyorlar. Cumhuriyet tarihi boyunca 5 bin 600 kilometre boru döşemişiz 3,5 yılda 3 bin 600 kilometre ilave vermişiz. Bu ne demek Kayıp-kaçağı yüzde 55'lerden yüzde 40'lara getirmek demek. Zaten olmayan suyun yarısını da yolda kaybediyorsunuz. O nedenle değiştirdiğimiz borularla kayıp-kaçağı ve maliyetimizi aşağı çektiğimizde ilk aşamayı tamamlamış olduk. Şu anda yakaladığımız yüzde 15'lik düşüşü halkımızın cebine yansıtmış olacağız. Halkımız Şubat aylı faturalarında bu indirimi görecekler diye konuştu.



Şahin konuşmasının ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı.