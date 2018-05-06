Gaziantep'te Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen şenliklerde, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilen şenliklerde, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.
Festival Park'ta bir araya gelen vatandaşlar mahalli sanatçılardan Hasan Çoban ve Faruk Lök'ün sevilen şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
Festival alanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlara hitap etti.
Hıdırellez'in doğuşunu anlatan Şahin, herkesin ettiği duaların kabul olması temennisinde bulundu.
Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu halk oyunu ekibiyle halay çekti.