Gaziantep'te hayvan çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
04.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:02
Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 3 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın çalıntı olduğu tespit edildi.
Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA