Gaziantep'te hayvan çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde hayvan çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Menderes Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 3 kesici alet ele geçirildi. Ayrıca araçta bulunan çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın çalıntı olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA