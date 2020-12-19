Gaziantep'te hastanedeki patlamadan yeni görüntüler! Dehşet anları kamerada

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan patlamada 9 hasta hayatını kaybetti.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin sayısının dokuza yükseldiğini açıkladı.

Koca, paylaşımında "Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Koca'nın ayrıca Gaziantep'e gittiği bildirildi. Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

PANİK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.