Gaziantep'te hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu toprağa verildi
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Gaziantep'te hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu toprağa verildi

20.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:54
Gaziantep'te hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu toprağa verildi

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Mehmet Reşit Seydanoğlu Siirt'te toprağa verildi.

Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan 75 yaşındaki Seydanoğlu'nun cenazesi Siirt'in Tillo ilçesine getirildi.

Ulu Cami'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak cenaze namazı kılınan Seydanoğlu, Tillo Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Seydanoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan katıldı.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 11 hasta yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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