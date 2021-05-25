Gaziantep'te Filistin için "sessiz" eylem yapıldı
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Gaziantep'te Filistin için "sessiz" eylem yapıldı

Gaziantep'te Filistin için 'sessiz' eylem yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "sessiz" eylem yapıldı.

Gaziantep'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "sessiz" eylem yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı koordinesinde Gaziantep Üniversitesinde bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, Filistin'e destek olmak amacıyla "sesSİZolun" pankartı açtı.

Yaklaşık 10 dakika sessiz eylem yapan grup, ellerinde "Filistin'e özgürlük", "Dünya zulme sessiz kalma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörü Ömer Faruk Ceylan, dünyada faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarının dünyada yaşanan eziyetin, zulmün sesi olmasını istedi.

Ceylan, "Sesi olalım ki yarın çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakalım. Hırslarımızı bir kenara bırakalım. Etnik unsurumuzu, dinimizi kısacası farklılıklarımızı bir yere bırakalım. Nerede bir mazlum varsa ona hep beraber ses olalım." dedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

Gaziantep'te Filistin için 'sessiz' eylem yapıldı
Gaziantep'te Filistin için 'sessiz' eylem yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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