GAZİANTEP'TE ÇOCUK KALP AMELİYATLARI YAPILMAYA BAŞLADI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çocuk kalp cerrahisi ameliyatları yapılmaya başladı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, ameliyathanenin yeniden hizmete alınması ile birlikte kalp rahatsızlığı bulunan çocuklara daha kaliteli ve hızlı hizmet verileceğini belirtti.

Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde daha önce kullanılmayan ameliyathane cihazların temin edilmesiyle birlikte yeniden açıldı. Eksiklikleri tamamlanarak hizmete açılan ameliyathanede İstanbul'dan gözlemci olarak katılan Prof. Dr. Numan Ali Aydemir'in katılımı ile ilk defa ameliyat gerçekleştirildi.

Açılışından bu yana 3 farklı ameliyat gerçekleştirdiğini ve bu sayede hastaların bekleme sürelerinin azalacağını belirten İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, hataların farklı illere gitmeyeceğini ameliyathanenin sadece Gaziantep'e değil bölgedeki şehirlere de hizmet vereceğinin altını çizdi.

Tiryaki, Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve üst seviyede hizmet verilmesi için çalışmalarda bulunuyoruz. Cengiz Gökçek Çocuk Hastalıkları ve Kadın Doğum Hastanesi'nde bugün ilimizde ilk defa kalp damar cerrahisi alanında bir çalışma yürütüldü. İstanbul Siyami Ersek Hastanesi'nden Numan hocamızın katkıları ile ilimizde ilk defa pediatrik kardiyoloji, pediatrik kalp damar cerrahisi alanında ameliyatlar gerçekleştirildi. İlk ameliyatımızı iki gün önce yaptık. İlk ameliyatımız ASD dediğimiz Atriyal Septal Defekt dediğimiz kalpteki bir deliğin kapatılmasıydı. 8 yaşındaki bir çocuğumuza uygulandı bu operasyon. Dün itibariyle yine Suriyeli bir çocuğumuza kalbinde geçirmiş olduğu vejetasyon dediğimiz bir sorun vardı. Hocamız bununla da ilgili bir operasyon gerçekleştirdi ekip arkadaşlarımızla birlikte. Bu süreç artık ilimizde devam edecek. Hocamız bizlere eşlik etmek için geldi. Daha sonraki ameliyatlara da eşlik edecekler. Bu sağlık hizmeti ile sadece Gaziantep'e değil çevremizdeki diğer illere de bu hizmeti sunacağız. Suriye'ye de hizmet edebilecek durumdayız. Hastalarımızı daha önce İstanbul başta olmak üzere diğer illere sevk ediyorduk. Bugün itibariyle bu operasyonların büyük bölümünü ilimizde yapabileceğiz. İlimiz anne bebek ölümlerinde maalesef biraz sıkıntılı bir il. Bebek ölümlerinin başında de Prematüreden sonra doğumsal kalp hastalıkları geliyor.Ameliyatlarımız çok başarılı geçti. Çocuklarımızı ameliyattan sonra ziyaret ettik. Yine bugünkü operasyonumuzda çok başarılı geçmişdiye konuştu.

Ayrıca ilk ameliyatların gerçekleşmesinde katkı sağlayan Prof. Dr. Numan Ali Aydemir bundan sonraki operasyonlarda da desteğini sürdüreceğini söyledi.