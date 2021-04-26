Gaziantep'te 5 yılda 6 bin derslik yapıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 5 yılda 6 bin civarında derslik yapıldığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte son 5 yılda 6 bin civarında derslik yapıldığını bildirdi.

Gül, Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen milli eğitim yatırımları değerlendirme toplantısında, eğitimle ilgili istişare yapmak üzere bir araya geldiklerini, diğer sektörlerde de bunu yapmak istediklerini söyledi.

Kentin eğitimle ilgili sorunları olduğunu ama çözmek için çok çalıştıkları belirten Gül, her şeyin dört dörtlük olmadığını ama önemli bir yol katettiğine de dikkati çekti.

Eğitimde fiziki eksikliklerin giderilmesi anlamında olağanüstü çalışma olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"19 bin civarında dersliğimiz var. Bu 19 bin dersliğin 13 bini son 20 yılda yapılmış. Ama daha önemlisi son 5 yılda tamamlanan derslik sayımız 6 bin civarında. İnşaatı devam eden derslik sayımız 2 bin. Son 5 yılda yapılan ve yapılacak derslik sayısı 10 bin olmuş oluyor. Hayırseverlerin yapacağı 2 bin 500 dersliği de eklediğimizde 12 bin 500 derslik ediyor. Kendiliğinden olan çalışma değil. Adalet Bakanımız öncülük ediyor. Milletvekillerimiz takip ediyor, belediyelerimiz arsa üretme konusunda olağanüstü çaba sarf ediyor, mesai arkadaşlarımız koordine ediyor. Hayırseverler de katkıda bulunuyor. Hayırseverlerin yaptığını anlatınca şöyle bir anlam çıkıyor. Kamu bir iş mi yapıyor? Her şeyi hayırsever mi yapıyor? Marifet iltifata tabidir. Kamu çok iş yapıyor. Hayırsever desteği çok kıymetli. Bu şehir 88 bin civarında tablet bağışladı. En yakın şehri ikiye katladık. Maalesef iyi şeylere çok teşekkür etmiyoruz. Tableti karşılayan büyükşehir, iki belediyemiz OSB'den Allah razı olsun. 88 bin tableti yeri geldiğinde görmüyoruz. Eksik kalan ne var bin tablet var. O bin tablet çok önemli bir mesele oluyor. Evet önemli bir mesele. Çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. O bin tablet için gösterdiğimiz hassasiyeti 88 bin tableti bağışlatanlara da göstermeliyiz."

Türkiye'de milli eğitimde en yüksek payı Gaziantep'in aldığını belirten Gül, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şehrin milletvekilleri olmak üzere katkı veren herkese teşekkür ederek, "Bu hızla devam edersek hayırseverlerden beklediğimiz 100 protokolü tamamlarsak 2023'te Gaziantep'in eğitim sorunu diğer birçok sektörlerde olduğu gibi fiziki anlamda kalkmış olacak." dedi.

Toplantıya AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de yapılan çalışmalarla alakalı sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal