Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
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Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı

Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
03.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:46

Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındıGAZİANTEP Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayanlara destek amacıyla 'zimem defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri)...

Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayanlara destek amacıyla 'zimem defteri' (Osmanlı döneminde veresiye defteri) projesi kapsamında 240 veresiye defterinin alınarak 2 milyon lira borcun kapatıldığını söyledi. Vali Gül, proje kapsamında kentteki bakkallardan 400 defter daha belirlendiğini açıklandı.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 'zimem defteri' projesi kapsamında merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 22 mahalledeki 200 bakkal, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi. Bakkallarda, vatandaşların borçlarının yazıldığı 240 veresiye defteri tutanakla alınarak, hayırseverlerin bağışlarıyla oluşturulan bütçe kapsamında borçları ödendi. Ödeme yapılan bakkallar da iş yeri camlarına borçların ödendiğine dair afiş asıldı.

Bakkallarda toplanan 240 veresiye defteri karşılığında esnaflara 2 milyon lira ödendiğini anlatan Vali Gül, "Bizim istediğimiz bu tür yardımların artarak devam etmesi. Yardımları yaparken 22 mahallemizi seçtik. Kentte yardıma en çok muhtaç olan mahalleleri öncelikli olarak tercih ettik. Bu mahallelerimizdeki 200 bakkalımıza gittik. Bazılarından birden fazla veresiye defteri vardı. Toplam 240 defteri borçlarını kapatarak aldık. Bu bakkallara ödeme yaparken, bağışçılarımızın temsilcileri de ekibimizin yanında yer aldı. Kamu kaynaklarını kullanmadan 2 milyon lira ile 200 bakkalın borcunu kapattık. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz 400 yeni bakkala olan vatandaşlarımızın borçlarını da hayırseverlerin bağışlarıyla ödemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'VEFA DESTEK GURUBU 312 BİN KİŞİYE YARDIM ETTİ'

İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun, koronavirüs tedbirleri kapsamında 312 bin kişiye hizmet ettiğini de anlatan Vali Gül, 161 bin kişiye de 1000'er TL para yardımı yapıldığını söyledi.

Gaziantep'te, 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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