Gaziantep'te 100 ekip 200 personelle dev gıda denetimi

Gaziantep'te 100 ekip 200 personelle dev gıda denetimi Korona sürecinde gıda işletmelerine iki buçuk milyon liranın üzerindeki ceza yazıldı Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 100 ekipten oluşan toplam 200 personelle lokantalar, restoranlar, ekmek fırınları, simitçiler ve...

Gaziantep'te 100 ekip 200 personelle dev gıda denetimi

Korona sürecinde gıda işletmelerine iki buçuk milyon liranın üzerindeki ceza yazıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, 100 ekipten oluşan toplam 200 personelle lokantalar, restoranlar, ekmek fırınları, simitçiler ve kuru yemişçileri kapsayan korona virüs önlemlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere katılan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan iki buçuk milyon liranın üzerinde cezai yaptırım uyguladıklarını da açıkladı.

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, korona virüs önlemlerini kapsayan denetimlerini kent genelinde sürüyor. Özellikle korona virüs salgını sonrası rutin denetimlerini arttıran Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, son olarak 100 ekipten oluşan toplam 200 personelle lokantalar, restoranlar, ekmek fırınları, simitçiler ve kuru yemişçileri kapsayan denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan da bizzat katılarak iş yeri işletmecilerini hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Karayılan, Mart ayından itibaren yapılan denetimlerde iki buçuk milyon liranın üzerinde cezai yaptırım uyguladıklarını da açıkladı.

"Toplam 35 bin 600 civarı denetim yaptık"

Denetimler sırasında açıklamalarda da bulunan Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Şuanda Gaziantep genelinde 100 ekipten oluşan toplam 200 personelle gıda denetimleri yapıyoruz. Ekiplerimiz kafeteryalarda, yoğunluğun fazla olduğu lokanta ve restoranlarda, ekmek fırınlarında ve bu gibi pek çok yerde denetimler yapıyoruz. Şuana kadar da toplam 35 bin 600 civarı denetim yaptık. Ayrıca bu süreçte bir gün de 4 bin 617 denetimle Türkiye rekoru kırmıştık. Bu denetimlerle hem esnafa destek çıkmak hem de tüketiciyi korumak istiyoruz" dedi.

"Denetimlerde 55 işletmeyi kapattık"

Gaziantep genelinde korona virüs sürecinde yaptıkları denetimlerde özellikle ekmek üretimi fırınlardan ve restoranlardan oluşan 55 işletmeyi kapattıklarını açıklayan Karayılan, "Korona virüs sürecinde yaptığımız denetimlerle kurallara uymayan ekmek fırınları ve restoranlardan oluşan 55 işletmeyi kapattık. Bu süreçte hijyen kurallarına uymayan, kendini yenilemeyen, Covid-19 kurallarına uymayan bu işletmeler hakkında kapatma kararı verdik. Bundan sonra da bu kuralları göz ardı eden kurumları kapatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İki buçuk milyon liranın üzerinde cezai işlem uygulandı"

Özellikle korona virüsün başladığı Mart ayından itibaren yaptıkları denetimlerde iki buçuk milyon liranın üzerinde cezai işlem uyguladıklarını söyleyen Karayılan, "Korona virüs sürecinden bu yana, yani Mart ayından beri iki buçuk milyon liranın üzerinde cezai yaptırım uyguladık. Bu denetimlerdeki amacımız ceza yazmaktan çok kurallara uyulmasını sağlamaktır. Farkındalık oluşturmak ve esnafın kaliteli ve hijyenik üretim yapmasını sağlamaktır. Bu nedenle biz Gaziantep'te günlük 3 vardiya olarak 24 saat aralıksız denetim yapıyoruz. Bu kapsamda bize gelen şikayetleri ve mesajları dikkatle değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI