Gaziantep Şehitkamil 18'inci Ormanına Kavuştu

Şehitkamil 18'inci ormanına kavuştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından 'Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşilö projesi kapsamında 18'nci Etap Şehitkamil Ormanı, Arıl Mahallesi'nde oluşturuldu.

Yılda 2 defa gerçekleştirilen fidan dikimleri kapsamında Toplam 168 bin metrekare alan üzerine kurulan 18'inci Etap Şehitkamil Ormanı'nın fidan dikim etkinliğinde 10 bin 500 bin fidan dikildi.

Fidan dikim törenine, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları, Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te ağaçlandırmaya özen gösterdiklerini söyleyerek, öGaziantep'te her bahar ve sonbaharda ağaçlama etkinliklerini devam ettiriyoruz. Bizden sonraki nesillerin emaneti olan çevreye olan saygımızdan dolayı canlı hayatını korumak adına yaptığımız bu ağaçlama çalışmasında mümkün olduğu kadar meyveli bitkiler kullanmaya gayret gösteriyoruz. Sor dönemde ise zeytin, badem gibi ağaçlar ve iğne yapraklı ağaçlar ile bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim belediyecilik hizmetlerinin yanında çevre, spor, sanat ve kültür etkinliklerinde de imkanlarımızı son noktasına kadar kullanmaya gayret gösteriyoruzö dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tüm katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu ve ilk can suları verildi.

Öte yandan Şehitkamil Belediyesi, 'Her Bahar Bir Orman Bi? Dünya Yeşil' projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğu 17 etap ormanda toplam 1 milyon 756 bin 722 metrekare alanda 164 bin 763 adet fidanı toprakla buluşturmuştu.

Kaynak: DHA