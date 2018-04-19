Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta Kültür-sanat

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş'ta çeşitli oyunlar tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Gün Batımı" adlı oyununu Gaziantepli sanatseverler için sahneleyecek.

Ali İhsan Kaleci'nin oyunlaştırıp yönettiği oyunda, Mehtap Öztepe, Sükun Işıtan, Suat Karausta, Aylin Dinç Neslihan, Derya Demirel ve Başak Polat Karsavuran rol alıyor.

Oyunun konusu şöyle:

"Uzun ve karanlık bir gece başlar. Shakespeare'in kahramanları kendi kaderleriyle karşı karşıyadır. Ölüm ve yaşam bir aradadır. Mevlana'nın hikayeleri ve bu hikayelerden gelen sufi bakış ile Hamlet, Macbeth, Othello gün atımına ulaşmak isteyen insanlığın ortak serüvenini dile getirir."

Oyun, 27 Nisan Cuma günü saat 20.00'de ve 28 Nisan Cumartesi günü 14.00 ve 20.00 saatlerinde Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Şanlıurfa



Şanlıurfa'da çocuklara ve yetişkinlere yönelik 2 oyun sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Recep Genç'in derlediği "Masallar Dünyası" adlı çocuk oyununu 21 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da, Hasan Ocakoğlu'nun yazıp yönettiği "Bir Urfa Masalı" adlı oyunu ise saat 19.30'da Şair Nabi Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Malatya

İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Karmakarışık" adlı oyunu Malatya'da sahneleyecek.

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen ve Kemal Uzun'un çevirdiği, Haldun Dormen'in yönettiği oyunun dekor tasarımını Savaş Çevirel, kostüm tasarımını Mihriban Oran, ışık tasarımını da Serhat Akın yapıyor.

Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Rüyam Perihan Dirim, Özden Çiftçi, Ali Ersin Yenar, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Sinan Cem Çabuk, Cem Şahin ile Suzan Sabancı'nın rol aldığı oyunda, Richard Phillips adında saygın bir bakanın rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmak için bir otel odası tutması, otel odasında ise bir cesetle karşılaşmaları ve olayların içinden çıkılmaz ve karmakarışık bir hal alması anlatılıyor.

İki perdelik oyun Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 21 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 ile 20.00'de sahnelenecek.

Kahramanmaraş

Ankara Devlet Tiyatrosu "Gün Batımı" adlı oyununu Kahramanmaraş'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ali İhsan Kaleci'nin oyunlaştırıp yönettiği oyunda Mehtap Öztepe, Sükun Işıtan, Suat Karausta, Aylin Dinç Neslihan Derya Demirel ve Başak Polat Karsavuran rol alıyor.

Oyun, 25-26 Nisan'da saat 20.00'de Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.