Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından Çanakkale'ye düzenlenen geziler devam ediyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Çanakkale'ye düzenlenen geziler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gaziler diyarından Şehitler diyarına" salgın tedbirleriyle geziler devam edecek" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Çanakkale'ye düzenlenen geziler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gaziler diyarından Şehitler diyarına" salgın tedbirleriyle geziler devam edecek" dedi.

Şahinbey Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" etkinliği, 7'den 70'e tüm Gazianteplileri takdirini topluyor. Etkinlik kapsamında binlerce Gaziantepli vatandaş, Çanakkale'ye giderek Türk Milletinin Diriliş Destanı olan Çanakkale Savaşlarını yerinde imkanı buldu. Pandemi nedeniyle ara verilen "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" etkinliği yeniden başlıyor.

"111 bin öğrenci ve vatandaş Çanakkale'yi ziyaret edecek"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "111 bin öğrencimiz ve vatandaşımızla COVID-19 tedbirlerini gözeterek 27 Temmuz itibariyle Çanakkale ziyaretlerimize başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Bundan yaklaşık 6 yıl önce Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan, Gaziantepli öğrenciler ve vatandaşların Çanakkale ve şanlı tarih ile buluşturan bu geziler normalleşme adımlarının atılmasıyla 'Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' projesi kapsamında, tüm koronavirüs tedbirleri ile bu gezilerde titizlikle uygulanmaya devam edecektir. Daha önce 79. 000 öğrenciyi ve vatandaşı Çanakkale'ye uçakla ziyaret imkanı sunan Şahinbey Belediyesi Çanakkale ziyaretlerine yeniden başlayarak bu sayıyı şanlı zaferin 106. Yıl dönümünde 111. 000'e çıkarıyor.

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Kaynak: Habermetre