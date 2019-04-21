Gaziantep Müze Gibi Kafede, Kahveler 5 Bin Liralık Fincanda Veriliyor

Müze gibi kafede, kahveler 5 bin liralık fincanda veriliyor (ÖZEL)

Gaziantep'te dünyada tek olan plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoların bulunduğu 'Gramofhan Kafe' gelen ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Müzeyi andıran kafeye gelenler fiyatı 2 ile 5 bin arasında değişen fincanlarda kahve içiyor.

Uzun yıllar biriktirdiği materyalleri kafesinde sergileyen Mehmet Özcan, kuşaklar arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Duvarları film afişleriyle süslenen, 1800, 1900'lü yıllardan kalma gramofonlar ve fonograflarla geçmişte yolculuğa çıkaran mekanı gezen vatandaşlar, 5 bin lira değerindeki kahve takımlarıyla kahvelerini içerken satışa sunulan plaklardan da alabiliyor.

Geçmişe özlem duyan vatandaşlar veya eskiyi öğrenmek isteyen gençlerin uğrak yeri haline gelen mekanın sahibi Mehmet Özcan, Bir zamanlar plak ve pikap koleksiyoneri olarak bunları toplamaya başlamıştım. Mağazamızı genelinde 20 bin plak yüzlerce pikap, radyo, gramafon, dünyada eşsiz olan, çok değerli antika ürünlerden oluşuyor. Mağazamızın konsepti antika satış mağazası ve butik kafe olarak tasarlanmıştır. Amacımız insanların birbirleriyle merhabalaşmalarını, selamlaşmalarını geçmiş ve değerlerini hatırlatmak amacıyla bu mağazayı tasarladıkdedi.

'DUYGU SATIYORUZ'

İnsanlara duygu sattıklarını ifade eden Özcan, Mağazamızdaki sunumlarımız antika ürünlerle yapılmaktadır. Gelen misafirlerimiz, kendi kullanmak istedikleri, ruhlarına ait hissettikleri antika fincanlarda kahve içebiliyorlar. Bize burada ne satıyorsunuz diye soranlara esprili bir dille 'duygu satıyoruz' diyoruz. İnsanların kaybettikleri duyguları tekrar hatırlatıp, ruhlarını dinlendirmelerini, geçmişlerini hatırlatıp güzel anılarla buradan ayrılmalarını sağlıyoruz diye konuştu.

5 BİN TL'LİK SUNUM

Özcan,Amacımız burada kahve satmak değil insanlara kendilerini özel hissettirmek. Gelen misafirlerimiz vitrinlerimiz içerisinden benim kendi koleksiyonumdan dünyada ve Türkiye'de çok nadir bulunan fincanlardan seçiyor. ve antika tepsi, antika lokumluk ve kristal sürahilerde sunum yapıyoruz. Bizim bir kişi için hazırladığımız kahve sunumu yaklaşık 5 bin TL'yi bulabiliyor diye konuştu.

Kaynak: DHA