Gaziantep Milletvekili Bakbak, "Bizler çocuklarımızı kanatlandıracağız onlar da ülkemizi...

21.10.2019 16:28

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız Çocukları Olmak üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Gaziantep ve Şanlıurfa'da STEM atölyelerini gezdi, bilim merkezlerinde incelemeler yaptı.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak Başkanlığındaki Alt Komisyon Gaziantep ve Şanlıurfa'da iki günlük saha çalışması yaptı. KEFEK Başkanı Canan Kalsın'ın da katıldığı komisyon çalışmalarını, Bakbak Başkanlığında AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem yürüttü.



Alt Komisyon'un ilk durağı Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) oldu. Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen tarafından karşılanan komisyon üyeleri, üniversitenin girişimci ve yenilikçi ara yüzünü oluşturan ve üniversite sanayi iş birliğinde köprü görevi gören HKÜ Teknoloji Transfer Ofisinde yapılan çalışmaları inceledi.



Alt Komisyon daha sonra Özel SANKO Okulları, Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi ve Fuat Şimşek Ortaokulu'na geçti. Özel SANKO Okulları öğrencileri, robotik kıskaç, basit homopolar motor yapımı, yaşamsal mekanların ısı ayarlaması, tarımsal faaliyetlere ilişkin örnek projelerini anlattı, komisyon üyeleri büyük hayranlıkla öğrencileri dinledi.



Şahinbey Bilim ve Sanat Merkezi'nde müzikli bir karşılama vardı. Öğrenciler önce piyano başında sanatsal yeteneklerini konuşturdu, sonra bilimsel çalışmalarını anlattılar.



Fuat Şimşek Ortaokulu Tasarım Atölyesinde ise öğrenciler hayal ettiklerini nasıl tasarıma dönüştürdüklerini aktardılar. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de dünyada STEM olarak bilinen bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelik Gaziantep'te yapılan çalışmaları anlattı.



Alt Komisyon Gaziantep'in ardından çalışmalarına Şanlıurfa'dan devam etti. Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi ile STEM Eğitimciler Derneği'ni ziyaret eden milletvekillerine çalışmalar hakkında sunum yapıldı.



Alt Komisyonun sahadaki incelemelerine ilişkin değerlendirme yapan Komisyon Başkanı Dr. Derya Bakbak, komisyonun bugüne kadar Meclis'te 12 toplantı yaptığını, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler olmak üzere alanında birçok ismi dinlediklerini belirtti.



Meclis'te yürütülen çalışmalara saha incelemelerini de eklediklerini anlatan Bakbak, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerdiği merkezlerden başlayarak Gaziantep ve Şanlıurfa'da çalışma yaptıklarını aktardı.



Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini belirten Bakbak, şöyle konuştu:



"Ziyaret ettiğimiz merkezlerde öyle çalışmalar gördük ki hayran olmamak, evlatlarımız ile gurur duymamak mümkün değil.



Mesela Gaziantep Fuat Şimşek Ortaokulu başka bir okuldu. Çocuklarımız akıl oyunları atölyesinde oyun oynarken olasılığı, oran orantıyı, mutfak atölyesinde çay yaparken suyun 100 santigrat derecede kaynadığını öğreniyor. Bilim merkezlerinde hayal ettiklerini tasarıma döken çocuklarımızı gördük. Gaziantep'te yazdığı kompozisyon ile Silikon Vadisi'nde eğitim bursu almaya hak kazanan bir kızımız ile tanıştık.



Yine yapılan çalışmalara baktığımız zaman çocuklarımızın mevcut yaşamsal ihtiyaçlara çözüm getiren çalışmalar yaptıklarını gördük. Tarım alanlarının sulanması, nem oranın ölçülmesi, ürünün toplanması, ekilmesi gibi çalışmalar.



Bakın gelecek bilimle, bilim insanla gelişir. Biz ülke olarak çok şanslıyız, genç nüfusumuzla zengin bir insan kaynağına sahibiz. Bunu ülke olarak çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler onları kanatlandırırsak onlar ülkemizi uçuracaklar. Bu kapsamda bizler Meclis'ten işe koyulduk ama baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, üniversitelerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektör temsilcilerimiz olmak üzere aslında topyekün bir seferberlik söz konusu.



Bu seferberliği ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefine paralel olarak daha güçlü yürütmeliyiz.



Çünkü artık ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, teknoloji ile ölçülüyor. Teknolojiyi yalnızca kullanmak değil onu üretebilmek artık çok önemli. Aynı şekilde ekonomik gücün altındaki temel sebep de teknolojik güçtür.



Öte yandan uluslararası raporlar dünyada 5,1 milyon meslek alanının yerini 2,3 milyon yeni mesleğe bırakacağını gösteriyor.



Tüm bunlar göz önüne alındığında dünyada STEM olarak bilinen 'Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik' alanlarına büyük önem veriliyor ve gelecek nesiller bu alanlara yönlendiriliyor.



Bizlerde başta kızlarımız olmak üzere gençlerimizi bu alanlara yönlendirmek için çalışıyoruz. Ülke genelinde bilim merkezlerini yaygınlaştırıyoruz, okullarımızda tasarım atölyeleri açıyoruz, Dene-Yap atölyelerinde eğitimler veriyoruz.



Tüm bu çalışmalarla beraber bizler komisyon olarak hazırlayacağımız bir rapor ile ülkemizin bu alandaki yol haritasını oluşturmak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA