GAZİANTEP KAYMAKAMDAN SÜRÜCÜLERE 'KEMERİN SES GETİRSİN' UYARISI

10.08.2019 13:36

Gaziantep'in İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, ilçede oluşturulan uygulama noktasında sürücülere ve yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Kaymakam Muhammet Lütfi Kotan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ile birlikte İslahiye-Hassa karayolundaki polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa oluşturduğu uygulama noktasındaki denetime katıldı. 'Kemerin ses getirsin' sloganıyla yapılan denetimlerde Kaymakam Kotan, sürücüleri, yolcuları ve özellikle çocukları emniyet kemeri takmaları ve hızlı gitmemeleri konusunda uyararak araçtakilere el broşürü verdi.

Kaymakam Kotan, İçişleri Bakanlığımızın kurban bayramı vesilesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak anlamında çok ciddi kararlığı var. Bütün sürücülerimizde bayram trafiği nedeniyle kurallara harfiyen uymalarını, kazasız belasız yolculuk geçirmelerini diliyoruz. Bakanlığımız aamcı kuralları yollara hakim kılmaktır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Kurallar hepimiz için kendi can güvenliğimiz için kurallara uymalıyız dedi.

Polis ve jandarmanın ortaklaşa yürüttüğü denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA