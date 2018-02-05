Gaziantep İslahiye'de Besicilere 200 Ton Yem

İslahiye'de besicilere 200 ton yem

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle 400 küçükbaş hayvan besicine 200 ton yem dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında 'Yem Büyükşehir'den, süt üreticiden' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında bu yıl da besicilere Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle yapılan yem dağıtımı için İslahiye Belediyesi Garaj Amirliğinde tören düzenlendi. Törene; İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Haydar Demirezen ve besiciler katıldı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Az gibi görülse de küçük çapta hayvancılıkla uğraşan hayvancılarımıza az da olsa dertlerine derman olur diye düşünüyoruz. Besicilere destek vererek ilçemizdeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik yem desteğinin hayvan besicilerimizi rahatlattığını, tüm besiciler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum dedi. Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Haydar Demirezen ise projeye katkı sunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından ilçedeki 400 küçükbaş hayvan besicisine 200 ton yem verildi.