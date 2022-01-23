Gaziantep'in köylerindeki anne adayları "kar koruması"na alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerdeki evlerinden alınan anne adayları, getirildikleri hastane ve otellerde doğum anını bekliyor.

Gaziantep Valiliği, kentte önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edeceği öngörülen yoğun kar yağışı öncesi hamile kadınların yolların kapmasından dolayı mağduriyet yaşamaması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, görevlendirilen 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), aile hekimlerinin iletişim sağladığı kırsal mahallelerdeki doğumu yaklaşan hamile kadınlara ulaşıyor.

Hem anne hem de bebekte hayati tehlike oluşturacak riskli durumların engellenmesi amacıyla UMKE'nin evlerinden tek tek aldığı hamile kadınlar, doğum sürecine göre kent merkezindeki hastane ve otellerde ağırlanıyor.

Uygulama kapsamında ulaşılan anne adaylarının sayısı ise bugün itibariyle 80 oldu.

Afetlerde Sağlık Hizmeti Birim Uzmanı Mehmet Avcı, AA muhabirine, UMKE olarak halkın 7/24 hizmetinde olduklarını söyledi.

Devletin imkanlarını millete sundukları için gururlu olduklarını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Yorgunluk yaşanıyor ama hasta ve hasta yakınlarından aldığımız 'Allah razı olsun' cümlesi yorgunluğumuzu alıyor. Bu durum bizim mutlu ve gururlu şekilde görevimize devam etmemizi sağlıyor. Devletimizin felsefesi olan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığıyla bu süreçte üzerimize düşen ne varsa Gaziantep UMKE olarak devlet ve milletimizin emrindeyiz."

Sağlık görevlisinden "anne" yaklaşımı

UMKE'de ambulans ve acil bakım teknikeri olarak görev alan Ayşegül Demiralp Kopan ise kadınların sağlıklı şekilde doğumlarına vesile olduklarını anlattı.

Yaptıkları görevden dolayı onur yaşadıklarını aktaran Kopan, "Valimizin emri ve devletimizin destekleriyle bu tür önemli hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Bir kadın ve anne olarak bugün evde 2 çocuğumu bırakarak göreve geldim. Bir kadının sağlıklı şekilde doğumunu gerçekleştirecek olmasına vesile olduğum için çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Anne adaylarından teşekkür

Ekiplerin gece saatlerinden Araban ilçesi Köklüce Mahallesi'nden alarak Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesine getirdiği Ayşegül Dedeoğlu, hizmetten dolayı herkese teşekkür etti.

Kendini daha güvende hissettiğini belirten Dedeoğlu, "Yetkililere ulaşarak, kent merkezine gelemediğimi söyledim. Onlar da bana geri dönüş yaptı. İlk doğumum olduğu için korkuyordum, şimdi ise korkmuyorum." diye konuştu.

Ayşegül Dedeoğlu'nun eşi Emre Dedeoğlu da yetkililere teşekkür etti.