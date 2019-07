Gaziantep'in akciğerleri onlara emanet...Ormanlık alanlar havadan görüntülendi

Gaziantep'in ormanları 7 gün 24 saat kulelerden gözetleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep ormanları oluşabilecek yangınlara anında müdahale edilebilmesi için 7 gün 24 saat kulelerden gözetleniyor.

Yaz aylarında havalarının ısınmasıyla ormanlık alanlarda yangın sezonu da açıldı. Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3 orman gözetleme kulesinde orman memurları mesai yapıyor. Gaziantep genelindeki 120 bin hektarlık ormanlık alan, 3 kuleden 7 gün 24 saat orman memurları tarafından gözetleniyor. Elinde dürbünle ormanlık alanı gözetleyen orman memuru, olası bir yangında personellere bilgi vererek yangına anında müdahalede önemli bir rol oynuyor. Görevini fedakarlık ve titizlikle yapan orman gözetleme memurları, kuleden kentteki ormanları 7 gün 24 saat boyunca gözetliyor.

"Gaziantep'in akciğerlerini koruyoruz"

Gaziantep'te 112 bin hektar ormanlık alanın bulunduğunu belirten Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, kentin akciğerlerini koruduklarını söyleyerek, "Gaziantep ilimizin yaklaşık 112 bin hektar orman alanı var. Bu orman alanını işletme müdürlüğümüze bağlı toplam 3 adet kule ve 3 ilk müdahale ekibimizle orman yangınlarına müdahale ediyoruz. 12 adet yangına müdahale aracımız mevcut. Aynı zamanda bunlarla ilgili olarak çalışan 50'ye yakın personelimiz var. Haziran-Ekim aylarında orman yangınlarıyla müdahale konusunda 24 saat esasına dayalı olarak ekiplerimiz nöbetteler. Aynı zamanda ALO 177 orman yangını ihbar hattımız var. Buradan gelen ihbarları ekiplerimiz 24 saat esasına dayanaraktan değerlendirmektedir ve en yakın orman ekibimizi oraya yönlendirmektedir. Şu an içerisinde bulunduğumuz Dülükbaba ve Erikçe ormanları 1952 yılında insan eliyle dikilmeye başlanan Türkiye'nin ilk blok ağaçlandırma sahalarından bir tanesidir. Gaziantep'in burası akciğeridir. Bulunduğumuz kuleyle yaklaşık 3 bin hektar orman alanını kulemizde gözetliyoruz. Gaziantep'in akciğerlerini korumaya çalışıyoruz" dedi.

Piknikçilere uyarı

Orman yangınlarının yüzde 92 oranında insan kaynaklı olduğunu kaydeden Kaya, piknik yapanları uyararak şunları dedi:

"Orman yangınları maalesef yüzde 92 oranında insan kaynaklı. İnsan kaynaklı olmasından dolayı insanlarımızın piknik ateşinde duyarlı olmaları, anız yakmamaları, yaktıkları ateşleri tedbirli yakmaları bunun dışında da şoför arkadaşlarımızın içtiği sigaraları araçlardan atmamalarını istiyoruz. Ormanlarımız kolay üretilmemektedir. Kolay bir şekilde tesis edilmemektedir. Bu nedenle küçük bir hatayla bu ormanlarımız zarar görebilmektedir. Bizin ricamız insanlarımızın bu konuda tedbirli olmaları."

Ormanları koruyup, ağaçlandırma çalışmaları yapıyorlar

Kentteki ormanları büyük özveriyle koruduklarını dile getiren Kaya, her yıl bin 500 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "İşletme müdürlüğü olarak biz orman alanlarını hem koruyoruz hem de bunun dışında ağaçlandırma çalışmaları yapıyoruz. Yıllık bin 500 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmasında ağırlık olarak kızılçam, fıstık çam oluyor ama bunların dışında da meyveli türler dediğimiz orman köylerimizi gelir getiren türleri de dikiyoruz. Antepfıstığı, badem, ceviz gibi ağaçlar da dikiyoruz. Bura da amacımız orman köylerin de geliri arttırmak. Diktiğimiz bu meyveli türlerde ormanlarımızdaki yabani hayvanlarda besin olarak kullanabiliyor. Aynı zamanda işletme müdürlüğümüzde yıllık 1 buçuk milyon tüpleme yöntemiyle fidan üretiyoruz. Üretilen bu fidanları da orman alanlarına dikiyoruz. Yılda yaklaşık 5 milyon fidan dikiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA