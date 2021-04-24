Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor
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Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor

Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent ve Şahintepe'deki yol açma ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent ve Şahintepe'deki yol açma ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Gaziantep'in modern görünümünü korumak, metropol kimliğini güçlü bir yapıya kavuşturmak ve aldığı göç nedeniyle ulaşımda yaşanacak olası aksamaların önüne geçmek amacıyla yürütülen yol açma ve asfaltlama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesince Şahinbey ilçesine bağlı Mavikent ve Şahintepe mahallelerinde devam edildi. Bu kapsamda Mavikent'te bulunan 12 numaralı caddede 400 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde imar yolu açılarak asfaltlama işlemi yapılırken Şahintepe Mahallesi'nde yer alan 396 numaralı caddeyi Güneykent ile Adnan Menderes Bulvarı'na bağlayacak 800 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki yol açma işleminin sonuçlanmasının ardından başlatılan sıcak asfalt dökümü sürdürülüyor.

Hafta sonu mesaisinde teknik ekibiyle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sahadaki yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı, mahalle sakinlerinin yanına giderek fikir ve görüşlerini dinledi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yolun ve suyun şehirler için bir medeniyet simgesi olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ulaşımda, imarda, altyapı ve üstyapıda mevcut çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle 1 milyonluk nüfusuyla öne çıkan Şahinbey ilçemizde çevre yolu bağlantıları başta olmak üzere trafik yoğunluğunun yaşandığı alanlarda da faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu ilçenin büyüklüğü itibariyle değişime, dönüşüme ve ekstra mesaiye ihtiyaç duyması da normal. Biz de bunu karşılamak adına yeni projelerimizi üreterek hizmete geçiriyoruz. Aksi takdirde ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşarız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor
Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor
Gaziantep için yeni yol çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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