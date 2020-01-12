Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 ödül

12.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:43

4 ödüle layık görüldü.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle geleneksel hale getirilen Basın Ödüller Yarışması töreni düzenlendi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve bir otelde yapılan ödül törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, CHP milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: DHA