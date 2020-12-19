Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış
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Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış

19.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 20:04

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti. 14 Aralık tarihinde ise Sağlık Bakanlığı'nın hastanelere yazı göndererek bu konuda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'de özel bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım bölümündeki patlamayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması öncesinde Sağlık Bakanlığı'nın uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. İSG-SEN Genel Başkanı İrfan Sayar ise "Oksijen tüplerinin regülatöründe yada hortumlarında sızıntı varsa böyle bir kazanın olması muhtemeldir" dedi.

HASTANELERE UYARI YAZISI GİTMİŞ

Gaziantep SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucunda 9 kişi yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Arslan'ın 14 Aralık 2020 tarihinde 81 ile gönderdiği yazıda cihazlardan kaynaklı çıkabilecek yangınlara karşı önlem alınmasını istediği ortaya çıktı. Yazıda, "Sağlık tesislerimize demirbaş veya hizmet alımı yoluyla edinilen ve hasta tedavisinde yoğun olarak kullanılan yüksek akış nazal oksijen terapi cihazlarının bir kısmında yangılar meydana geldiğine dair geri bildirimler alınmaktadır" denildi.

Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış

"AMBULANS YANGINLARI DA BENZER NEDENLERDEN OLMUŞTU"

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası (İSG-SEN) Genel Başkanı İrfan Sayar da yaptığı değerlendirmede, oksijen tüpü patlamasının daha öncede ambulans yangınlarının nedeni olduğunu hatırlatarak, "Oksijen tüplerinin regülatöründe yada hortumlarında sızıntı varsa böyle bir kazanın olması muhtemeldir. Ayrıca regülatörlerine yağlı ellerle ellenmesi bu facialara götürebilen nedenlerden" diye konuştu.

Sayar kazaların önlenmesi için işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinin hayat pratiklerinde uygulanması ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdiğini açıkladı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, müfettiş görevlendirdi. Bakan Koca, ''Yangın, oksijen vermekte kullandığımız cihazdan çıktı'' bilgisini verdi.

Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış
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