Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Heyetinden Kardeş Şehre Ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak başkanlığındaki heyet, Türkiye Güney Kore diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla kardeş şehir adayı olan Güney Kore'nin Seongnam şehrine gitti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seongnam Belediye Başkanı Lee Jae Myung ile istişare toplantısı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Gaziantep'i anlattı.



Korelilerin ev sahipliğinde son derece sıcak bir atmosferde geçen görüşmede Toprak, Gaziantep'i, Suriyelilerin mevcut durumunu, Kore Türkiye ilişkilerini, iki ülke arasında geçmişe dayanan dostluğu ve Gaziantep'in uluslararası arenadaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Başkan Myung ise Gaziantep heyetini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, 2011 yılında geldiği Gaziantep'i çok beğendiğini, Gaziantep'i tekrar görmek arzusunda olduğunu ifade etti.



Gaziantep'i çok önemsediğini belirten Seongnam Belediye Başkanı, "Gaziantep, UNESCO unvanlı bir şehir, Asya Belediye Başkanları Forumu Dönem Başkanlığı yapan bir kentle biz de daha fazla işbirliği kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Gaziantep heyeti, ikili görüşmenin ardından Seongnam Belediyesi Meclis Başkanı ve meclis üyeleri ile bir araya geldi, iki ülke arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılıklı olarak görüşüldü.