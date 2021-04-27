Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin AA Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin AA Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin AA Bölge Müdürü Bağrık'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık'ı kabul etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Anıl Bağrık da AA'nın çalışmaları hakkında Şahin'e bilgi verdi.

Bağrık, ziyaretinde Şahin'e, AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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