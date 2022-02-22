Gaziantep, 6 antik kent için yapılacak çalışmalara hazır

GAZİANTEP (Bültenler) - Başkan Şahin, yeni yapılacak çalışmalar için "Biz hazırız" mesajını verdi.

6 antik kenti sınırları içinde barındıran nadir şehirlerden olan Gazi şehrin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla kurum temsilcileri ve kazı başkanlarıyla düzenlenen çalıştayda, alan yönetimi, literatür taramaları, kurumlar arası iş birliği gibi birçok konuda yapılan çalışmalarda gelinen son durum değerlendirildi.

Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Mimarlar Odası Başkanı Aslı Tezel, Kültür ve Turizm İl Müdürü Bülent Öztürk, Zeugma Kazı Başkanı Prof. Dr. Kutalmış Görkay, Yesemek Kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, Yesemek Alan Başkanı Zafer Okuducu, Büyükşehir Belediyesi KUDEB Müdürü Serdar Gürsel ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, antik kentlerin, turizm potansiyelini arttırmaya yönelik yapılabilecek yeni çalışmalar hakkında görüş bildirerek, kurumlar arası iş birliği üzerinde durdu. Yeni projeler için önerilerde bulunuldu. Antik kentlerde yapılan arkeolojik çalışmaların başındaki kazı başkanları, son bulguları katılımcılarla paylaştı.

ŞAHİN: BİZİM "DÜNYA İLE REKABET ETME GÜCÜNÜ YAKALAMA" VİZYONUMUZ VAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantının şehrin geleceği, kültürü için çok önemli bir çalışma olduğunu belirterek şunları söyledi: "Marka şehir, marka insanlarla birlikte oluşmaktadır. Bizim en büyük gücümüz beşeri sermayemiz, yetişmiş insan gücümüzdür. Bu masada bugün bu var. Hem yerel kalkınma da hem kültür hayatında hem sivil toplum anlayışıyla hem odalarımıza yetişmiş insan gücümüz var. Bu bakımdan bugün alacağımız kararlar, yapacağımız çalışmalar yeni dönemin başlangıcı olacak. Bir model var ' Gaziantep Modeli', hep birlikte iş yapma modeli. Herkesin neyi varsa ortaya koyma, bir imece modeli. Hızla yeni hayallerimiz, yeni hedeflerimiz var. Çok güzel bir söz var 'Sen istersen o bir hayal değildir'. Biz güvenli bir limanız. Bu şehrin 2 milyon çocuğunu geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu şehrin sanayisini yüksek teknolojiye geçirmek istiyoruz. Hem bir taraftan şehrin ticari hayatı ile ilgili yeni çalışmalar yapıyoruz. Turizm, ticaret demek. Biz tesisleşmeyi tamamladık. Artık tanıtımı yapmak istiyoruz. Özellikle Yesemek, Dülük elimizde büyük bir hazine. Zeugma'da geldiğimiz noktayı daha yukarı taşımak istiyoruz. Fırat Nehri ile ilgili bir hayalim var. Sualtı Arkeoloji Enstitüsü oluşturmak. Biz bunu başarabilirsek, gelen turistlere balıkların içerisinde Roma dönemini izletme fırsatı sağlayacağız. Turizm faaliyetlerinin geliştirilmesiyle burada hiçbir olumsuz olay yaşanmaz. Bizim bir vizyonumuz var. 'Dünya ile rekabet etme gücünü yakalamak.' Bu açılışla birlikte kazı başkanlarımızla yeni hedefler belirleyeceğiz."

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise konuşmasında Gaziantep için belirlenecek yol haritasına dair projeleri ile nasıl destek verebileceklerine dair görüşlerini belirtti.

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