Gazi Üniversitesinde nevruz etkinliği düzenlendi

Gazi Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı kutlaması yapıldı.

Üniversitenin merkez yerleşkesinde düzenlenen "Yaşayan Nevruz Geleneğimiz" etkinliğinde bir konuşma yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, nevruzun Türk tarihinde önemli günlerden biri olduğunu söyledi.

Nevruzun "yeni gün" demek olduğunu belirten Yıldız, "Yeni gün Türk tarihinde, Türk'ün 400 yıl Ergenekon'da yaşadığı ve Ergenekon'dan çıktığı büyük yürüyüşün adı. Bu büyük yürüyüş, atalarımız tarafından aleme nizam vermek, zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almasıyla başlamıştır." diye konuştu.

Yıldız, bu bayramın sonrasında gelen nesiller tarafından da kutlandığına işaret ederek, "Bizler de Gazi Üniversitesi olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal tarafından 95 yıl önce kurulmuş bu ilim irfan ocağında meşaleyi yakıyoruz ve yakmaya devam edeceğiz." dedi.

Nevruzun aynı zamanda birlik ve beraberliğin de sembolü olduğunu vurgulayan Yıldız, "Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece dünyada karşımızda hiçbir güç duramayacaktır. İnşallah bu millet tarihte yaptığını Ergenekon'dan başlattığı bu yürüyüşünü 2023'te, 2053'te ve 2071'de de devam ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Yıldız, konuşmasının ardından yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı.

Etkinlikte, Gazi Üniversitesi'nin halk oyunları ekibi de gösteri sergiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven