Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri

10.11.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:47
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Giresun'da düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde Giresun'da düzenlenen törenle anıldı.

Giresun Valiliği önünde yer alan Atatürk Anıtındaki törene, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdür Fahri Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende saat 09.05'te çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuyla bulunuldu.

Valilik önündeki törenin ardından Vahit Sütlaş Sahnesinde devam eden törende, 'Mustafa Kemal, Bir Resim Yap ve O'nu Hatırlamak' şiirleri 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından okundu. Devamında ise öğrenci korosu ve Atatürk'ün en sevdiği şarkılardan oluşan gösteri sahnelendi. - GİRESUN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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