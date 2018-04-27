Gazeteciye Silahlı Saldırı

Gaziantep'te yerel yayımlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'ndeki evinden çıkan İleri Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mahmut Özkılıç (33), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Açılan ateşte sağ bacağı ve göğsünün sol bölümünden yaralanan ve 112 acil servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Özkılıç, yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Mahmut Özkılıç, kendisini Allah'ın koruduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bir çok kez tehdit aldığını belirten Özkılıç, "Sabah evden çıkarken arabanın içinden bana ateş açıldı. 3 el ateş açıldı. Bunlardan biri sağ bacağıma, diğeri göğsümün sol tarafına isabet etti. Şu an sağlık durumum iyi ama ölebilirdim. Ben yetkililerden olayın faillerini bulmasını istiyorum." dedi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.