Gazeteci yazar Ünsal "Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını İsa Mert'e hediye etti
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Gazeteci yazar Ünsal "Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını İsa Mert'e hediye etti

Gazeteci yazar Ünsal 'Yüreğim İrevan'da Kaldı' romanını İsa Mert'e hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eğitimci, gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan 1920 yılında bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarında kalan İrevan (Erivan) şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı "Yüreğim İrevan'da Kaldı"...

Eğitimci, gazeteci araştırmacı yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan 1920 yılında bir Türk yurdu olan bugün Ermenistan topraklarında kalan İrevan (Erivan) şehrinde yaşayan Türklerin Ermeni mezalimine uğrayarak doğdukları topraklardan kaçış hikayesinin anlatıldığı "Yüreğim İrevan'da Kaldı" romanını eski Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı İsa Mert'e hediye etti.

İsa Mert'e kitabıyla ilgili bilgi veren Yazar Serdar Ünsal, "Gerçek yaşanmış bir hikaye, daha doğrusu baba annemin İrevan'dan Ermenilerin saldırısı sonucu kaçışlarının hikayesi, İrevan'dan Aras nehrine oradan İran'a İran'dan Türkiye'ye Iğdır'a gelip bin bir zorluklarla yaşamaya çalıştığı bir yaşam öyküsü. Babaannem İrevan'da evini, sevdiklerini, babasını bırakarak kocasıyla kızıyla İran'a kaçarken Ermeniler tarafından Aras nehrinde kocasının vurulmasını ölünceye kadar unutamadı. Çocuğunun birini Aras nehrinin kıyısında bırakmak zorunda kalan bir annenin hikayesi. İşte Ermeni mezalimini en iyi şekilde bu romanda anlatmaya çalıştım. Ermeniler sözde soykırım yalanlarının 100. Yılına hazırlanırken bu romanın çıkması bence çok ses getirecek. Ermenilerin gerçek yüzünü herkes bir daha yakından görmüş olacaktır. Kısacası okuyucu, "Yüreğim Revan'da Kaldı" romanında Vatana, İrevan'a, (Erivan) hasret ölenlerin hikayesini, Ermenilerin yaptığı zulmü, Ermenilerin 1920 yılında İrevan'da yaptıkları vahşeti Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, bir Hocalı faciasının benzerini okuyacak, hüzünlenecek, üzülecek" dedi.

İsa Mert ise, "Tebrik ederim bu tarihi konuları roman dilinde anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Ermeniler yıllardır Türk düşmanlığı yapıyor. 1915-20 yılları arasında Anadolu'da Azerbaycan'da 1992 yılında yine Azerbaycan'da Hocalı'da yaptıkları ortadadır. Erivan bir Türk yurdudur. Daha sonra Ruslar tarafından Ermeniler yerleştirilerek Ermeniler çoğunluk olmuşlardır. Bütün Türk izlerini silmişler sadece Göğ Mescit kalmıştır. Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır'da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Gençlerimiz romanı okumalı, en kısa zamanda okuyacağım. Başarılar dilerim. Bu roman her evde ve okulun kütüphanesinde olmalı. Bu roman Ermeni iddialarını çürütmektedir. Kitabın arkasına konulan Göğ Mescid resmide güzel olmuş anlam katmıştır. Benim dedem de yıllarca Ermenilerle mücadele etmiştir" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Gazeteci yazar Ünsal 'Yüreğim İrevan'da Kaldı' romanını İsa Mert'e hediye etti
Gazeteci yazar Ünsal 'Yüreğim İrevan'da Kaldı' romanını İsa Mert'e hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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