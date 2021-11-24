Gazeteci Sefa Özkaya, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
HÜRRİYET Gazetesi başta olmak üzere, ulusal basının çeşitli kuruluşlarında uzun yıllar foto muhabirliği yapan, 2016 yılında emekli olmasının ardından yerleştiği İzmir'in Dikili ilçesinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Sefa Özkaya (54), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İZMİR (DHA) - HÜRRİYET Gazetesi başta olmak üzere, ulusal basının çeşitli kuruluşlarında uzun yıllar foto muhabirliği yapan, 2016 yılında emekli olmasının ardından yerleştiği İzmir'in Dikili ilçesinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Sefa Özkaya (54), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
28 yıllık meslek hayatının 19 yılını adadığı Hürriyet Gazetesi'nin simge isimlerinden biri olan, 2016 yılında emekli olmasının ardından İzmir'in Dikili ilçesine yerleşip, annesi Sebahat Özkaya ile birlikte burada yaşamaya başlayan duayen gazeteci Sefa Özkaya, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Özkaya için sakin bir hayat yaşamayı tercih ettiği Dikili'deki Bayburtlu Hasan Şentürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının teskin ettiği anne Sebahat Özkaya, sandalyeye oturarak, gözyaşlarıyla oğluna son görevini yerine getirdi. Sefa Özkaya'nın ablası Sema Özkaya Dönmez de kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı. Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Murat Ongun, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Özkaya'nın yakınları ile sevenleri katıldı. Sefa Özkaya'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası Dikili Belediyesi Kabristanı'nda toprağa verildi.'MESLEĞİNE AŞIK BİRİSİYDİ'Sefa Özkaya'nın yeğeni Erhan Mındız, "İyi bir insanı kaybettik, hepimizin başı sağ olsun. Emekli olduktan sonra daha sakin bir hayat yaşamak istediği için Dikili'ye yerleşmişti. Mesleğine aşık birisiydi. Çok coşkulu, bilgili, sadece öğrenmeyi değil öğretmeyi de çok seven bir insandı. Benim için bir dayı gibi değil, baba gibiydi. Son günlerinde huzurluydu, en azından bu bizi teselli eden bir şey. Üzgünüz" dedi.CLİNTON'UN BURNUNU SIKAN ERKAN BEBEĞİN INI ÇEKMİŞTİUlusal ve uluslararası basında yankı uyandıran birçok haberi olay yerinde takip eden Sefa Özkaya, 1999 Marmara depremi sonrası Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Bill Clinton'un burnunu sıkan Erkan bebeğin simge olan fotoğrafını çeken isim olmuştu. GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN TAZİYE MESAJIÖte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de Sefa Özkaya için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Değerli meslektaşımız Sefa Özkaya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Özkaya'nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. SEFA ÖZKAYA KİMDİR?Eğitim hayatına Fevzi Çakmak İlkokulu'nda başlayan ve Giresun Atatürk Ortaokulu ile 50. Yıl Küçükyalı Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü kazanan Sefa Özkaya, buradan mezun olduktan sonra 1988 yılında Millet Gazetesi'nde mesleğe adımını attı. 1992 yılında çalışmaya başladığı Anadolu Ajansı'ndan 1997'de ayrılan Özkaya, aynı yıl kapısından içeri girdiği Hürriyet Gazetesi'ne 19 sene emek verdi. 2016 yılında emekli olan Sefa Özkaya, İzmir'in Dikili ilçesinde, annesiyle birlikte yaşamaya başladı.