Son Dakika | GAZETECİ LEVENT GÜLTEKİN'E SALDIRI DAVASINDA 2 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Son dakika haberler... BAKIRKÖY'de 2 ay önce Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla Nitelikli kasten yaralama suçundan haklarında dava açılan 2 tutuklu sanığın ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

BAKIRKÖY'de 2 ay önce Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdıkları iddiasıyla Nitelikli kasten yaralama suçundan haklarında dava açılan 2 tutuklu sanığın ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer D. ve Muhammet Emin K. SEGBİS ile katılırken, tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık Ömer D. gazeteci Levent Gültekin'i olay öncesinde tanımadığını belirterek, Arkadaşlarım Muhammet Emin K. ve M.A. ile beraber İstanbul Caddesi'nde kitap bakıyorduk. Yürüdüğümüz esnada kalabalık olduğu için yüksek sesle konuşuyorduk. Müşteki bana dönerek 'Niye bağırıyorsunuz, bağırmadan konuşun' şeklinde sesini yükseltti. Ben de kendisine tepki gösterdim ve 'Sen neden sesini yükseltiyorsun' dedim. Şahıs üzerime geldi, bana saldıracağını düşünerek kendimi korumak maksatlı omzuna yumruk attım. Bu sırada arkadaşlarım beni tuttu, kalabalık bir grubun yanımıza geldiğini gördüm, müştekinin arkadaşları olduğunu düşündüm. Arkadaşlarımla birlikte oradan uzaklaştık, gelen kalabalık ile bir ilgim yoktur. İddianamede müştekiyi takip ettiğimizden bahsediliyor, bu hususu kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum beraatimi talep ediyorum dedi.

ÖMER KENDİSİNİ KORUMAK MAKSATLI MÜŞTEKİNİN OMZUNA YUMRUK ATTI

Diğer tutuklu sanık Muhammet Emin K. ise Olay anında İstanbul Caddesi'nde kitap almak için bulunuyorduk. Biz aramızda konuştuğumuz esnada müşteki, Ömer'e 'Ne bağırıyorsunuz' diyerek bağırdı. Ömer, müştekiye 'İşine bak' dedikten sonra müşteki, Ömer'e ağır sözler söyledi. Daha sonra Ömer'in üzerine yürüdü. Ömer kendisini korumak maksatlı müştekinin omzuna yumruk attı. Olayın büyümemesi için Ömer'i tuttum, karşıdan kalabalık bir grubun geldiğini görünce olay yerinden uzaklaştım. Ben müştekiye hiçbir şekilde vurmadım, olay gerçekleştikten birkaç gün sonra televizyonda yaşanan olaya ilişkin birçok haber yapıldığını gördüm. Bu durumdan rahatsız oldum yaşananları anlatmak için de arkadaşımla birlikte emniyete gittik. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum dedi.

2 SANIKTA TAHLİYE EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreler, suçun mahiyeti, toplanan delillerin durumu ve pandemi hususları da dikkate alınarak sanıkların tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme de 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Müşteki Levent Gültekin'in bir sonraki duruşmada hazır edilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Gazeteci Levent Gültekin bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde 8 Mart 2021 tarihinde saldırıya uğramıştı. Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda müştekinin adli tıp raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını birinci derecede etkileyecek nitelikte olduğunun anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, olaya ilişkin kamera görüntülerinde saldırganların tespit edilemediğine de yer verildi. İddianamede, şüpheli Ömer D. ve Muhammet Emin K.'nın Nitelikli kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı