Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde, 1 avukat da gözaltında (3)

İŞ YERİNE ZARAR VERMEYİ PLANLADILAR

Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınanların ifadesi alındı. Hasan Emre Ç. emniyetteki ifadesinde Ramazan Özkan'ı 6-7 yıldır tanıdığını belirterek, "Burhan Polat bana kız arkadaşının köpeğinin kaybolduğunu kayıp ilanı vermek için Güngör Arslan'ın gazetesine gittiğini, Güngör Arslan'ın sarkıntılık yaptığını, daha sonra kız arkadaşının evine çiçek gönderdiğini, bu olayları kız arkadaşından öğrendiğini, bunun zoruna gittiğini, bu sebeple 'Güngör Arslan'a ve iş yerine bir zarar verelim' dedi. Güngör Arslan'ın iş yerinin yakılması için Ramazan Özkan ile ben görüşeceğim, bize herhangi bir eylem teklifinde ve direktifinde bulunmadı. Burhan Polat, 'Ben bu Güngör Arslan'ın iş yerini yakarsam en azından içim ferahlar rahatlarım' gibisinden sözler söyledi" dedi.

"Ramazan daha önceden Burhan Polat ile aralarında iş yerini yakmak için görüştüklerinden o dönem iş yerinin yerine baktığı için bize Güngör Arslan'ın iş yerinin nerede olduğunu sormadı. Hatta kendisini Güngör Arslan'ın gazetesinin bulunduğu yerin iki üç sokak üzerinde bize bıraktırdı. Ben ve Ferhat Y., Ramazan araçtan indikten sonra Ferhat'ın dükkanına geldik. Bu sırada Ramazan, Ferhat'ı görüntülü aradı, 'Abi ben bir şey yaptım' dedi ve telefonu Ramazan'ın yüzüne kapattı. Ben, Ferhat'a ne olduğunu sorduğumda Ramazan'ın Güngör Arslan'ı vurduğunu söyledi. Cep telefonlarından internete girdik, Güngör Arslan'ın iş yerinde saldırıya uğradığı şeklinde haber gördük"