Gazeteci Gökhan İzgi'nin S.O.S YAL MEDYA kitabı fuarda okuyucuları ile buluştu

KARTAL, İSTANBUL (Haberler.com) - Kartal Belediyesi tarafından 26 Eylül – 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 9 gün boyunca 72 farklı söyleyişinin gerçekleşeceği ve 100'e yakın yayınevinin katıldığı kitap fuarının altıncı gününde okurları ile bir araya gelen gazeteci yazar Gökhan İzgi'nin, kaleme aldığı "S.O.S YAL MEDYA" kitabına ilgi oldukça büyüktü. Altı numaralı stantta yer alan gazeteci yazar Gökhan İzgi'nin ziyaretine birçok kitapseverin yanı sıra politikacılar ve meslektaşları da ziyarette bulundu.

"VATANDAŞLARIN İLGİSİ MUHTEŞEMDİ"

Günlük hayatın vazgeçilmez parçası olmasına rağmen hâlâ tam olarak anlaşılmayan bir dünya olan sosyal medyayı bütün detayları ile ele alan Gökhan İzgi; "Bu imkanı bize sundukları ve böylesine geniş katılımlı bir kültür projesi için Kartal Belediyesi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkürlerimi sunarım. Vatandaşların kitaplara ilgisi muhteşemdi. Bizleri yalnız bırakmayan tüm herkese teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.

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