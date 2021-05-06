Gazeteci Burhan Kazmalı, koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Gazeteci Burhan Kazmalı, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Gazeteci Burhan Kazmalı, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Özgür YILDIZ - Haberler | Güncel

YALOVA'da gazeteci Burhan Kazmalı (61), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YALOVA'da gazeteci Burhan Kazmalı (61), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentteki Atakent gazetesinin imtiyaz sahibi Burhan Kazmalı, bir süre önce koronavirüs teşhisiyle Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazmalı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yalova'da daha önce yerel gazetelerde çalışıp, ajansların temsilciliklerini de yapan Kazmalı'nın vefatıyla ilgili Yalova Valisi Muammer Erol, başsağlığı mesajı yayımladı. Erol, mesajında, "Basın mensubu Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.


Gazeteci Burhan Kazmalı, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür YILDIZ

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