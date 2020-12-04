Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı

04.12.2020 03:32 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:48

Kocaeli'de dört katlı bir binadaki dairenin balkonundaki kombide gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 4 çocuklu 7 kişilik aile kendini dışarı zor attı. Şans eseri yara almadan kurtulan ailenin çocukları ambulansta beklerken yaşadıkları nedeniyle korku ile titrerken, olan biteni korku dolu gözlerle izlediler.

Talihsiz olay 01.50 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kumlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombide gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı

7 KİŞİLİK AİLE PANİKLE DIŞARI FIRLADI

Patlama sırasında evde bulunan 4'ü çocuk 7 kişilik Yörükoğlu ailesi ve komşuları korku ile kendilerini dışarı atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde yapılan kontrolde patlama sırasında yanma ve hasar oluşmadığı tespit edildi.

Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER

Korku ile dışarıya çıkan Berkan, Yasemin, Nazife, Zehra Yörükoğlu adlı çocuklar, anne Elif, baba Mehmet Yörükoğlu ile anneanneleri Gülizar Yörükoğlu, ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Ambulansta kontrol amaçlı müdahaleleri yapılan 7 kişilik aile, yara almadan atlattıkları olay sonrasında evlerine döndü.

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

İşte olay yerinden görüntüler:


Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı
Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

İlgili Haberler

Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti
Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu
Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır
Magazin Kenan Işık Acun Ilıcalı Zeynep Mansur Demet Özdemir
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 08:48:15. #1.15#
title