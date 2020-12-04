Gaz sıkışması olan kombi patladı: 7 kişilik aile korku ile kendini dışarı attı

Kocaeli'de dört katlı bir binadaki dairenin balkonundaki kombide gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Dairede bulunan 4 çocuklu 7 kişilik aile kendini dışarı zor attı. Şans eseri yara almadan kurtulan ailenin çocukları ambulansta beklerken yaşadıkları nedeniyle korku ile titrerken, olan biteni korku dolu gözlerle izlediler.

Talihsiz olay 01.50 sıralarında Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kumlu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda bulunan kombide gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu.

7 KİŞİLİK AİLE PANİKLE DIŞARI FIRLADI

Patlama sırasında evde bulunan 4'ü çocuk 7 kişilik Yörükoğlu ailesi ve komşuları korku ile kendilerini dışarı atarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde yapılan kontrolde patlama sırasında yanma ve hasar oluşmadığı tespit edildi.

KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİLER

Korku ile dışarıya çıkan Berkan, Yasemin, Nazife, Zehra Yörükoğlu adlı çocuklar, anne Elif, baba Mehmet Yörükoğlu ile anneanneleri Gülizar Yörükoğlu, ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Ambulansta kontrol amaçlı müdahaleleri yapılan 7 kişilik aile, yara almadan atlattıkları olay sonrasında evlerine döndü.

Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

İşte olay yerinden görüntüler:





Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK