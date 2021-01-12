Gaye Usluer kimdir? Prof. Dr. Gaye Usluer kaç yaşında, nereli? Gaye Usluer eşi kim?
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Gaye Usluer kimdir? Prof. Dr. Gaye Usluer kaç yaşında, nereli? Gaye Usluer eşi kim?

12.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:43
Gaye Usluer kimdir? Prof. Dr. Gaye Usluer kaç yaşında, nereli? Gaye Usluer eşi kim?

Türk akademisyen ve siyasetçi Gaye Usluer, aynı zamanda Tıp Profesörüdür. Türkiye'nin 25. ve 26. dönem Eskişehir Milletvekili olan Prof. Dr. Gaye Usluer, yaptığı açıklamalar ve eylemleriyle gündeme gelmektedir. Peki, Gaye Usluer kimdir? Prof. Dr. Gaye Usluer kaç yaşında, nereli? Gaye Usluer eşi kim?

Türk akademisyen, siyasetçi ve Tıp profesörü Gaye Usluer, 25. ve 26. dönem Eskişehir Milletvekili'dir. Prof. Dr. Gaye Usluer, yaptığı açıklamalar ve eylemleriyle sık sık gündeme gelmektedir. Peki, Gaye Usluer kimdir? Prof. Dr. Gaye Usluer kaç yaşında, nereli? Gaye Usluer eşi kim? İşte Gaye Usluer hayatı ve biyografisi!

GAYE USLUER KİMDİR?

Prof. Dr. Gaye Usluer, 25 Mart 1957 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Babasının görevi nedeniyle Erzurum'da ilkokul 1. sınıfı, Sakarya'da ( o zaman adı Adapazarı idi ) 2. sınıfı, 3-4 ve 5. sınıfları Eskişehir'in en eski ve köklü ilkokullarından Fatih Sultan Mehmet ilkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini Süleyman Çakır Kız lisesinde gördü.

Ev hanımı olan annesinden disiplini, kurallı olmayı, SSK Bölge Müdürlüğü'nde Müfettiş olan babasından hedefli olmayı ve çalışmayı öğrendi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 yılı hazırlık olmak üzere 7 yıl okudu. Bu süreçte eşi Mustafa Usluer ile tanıştı. Birlikte okudular. 1982'de evlendiler. 1984 ve 1988 yıllarında kızları doğdu.

Gaye Usluer, 1987 "Enfeksiyon Hastalıkları veKlinik Mikrobiyoloji Uzmanı", 1993 Doçent Dr., 1998'de Prof. Dr. unvanlarını aldı. 1998'de Oxford'da John RadcliffHastanesinde 3 aylık bir eğitim süreci oldu.

2007'de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Rektör adayı oldu. 2010 yılından beri CHP içinde aktif siyaset yapıyor.

CHP Kadın Kolları MYK üyeliği,Parti eğitmenliği, Parti İçi Eğitim Kordinatörlüğü ( halen) yaptı. 25 ve 26.Dönem Eskişehir Milletvekilliği yaptı. 4 dönemdir CHP Parti Meclisi Üyesi.

Gaye Usluer, 2003'de babasını, 2014'de eşi Mustafa Usluer'i kaybetti.

2018'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dalında Yüksek lisans derecesi aldı.

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