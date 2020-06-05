GAÜN Projelerine TÜBİTAK'tan destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAÜN Projelerine TÜBİTAK'tan destek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından hazırlanan Sanayi Doktora Programı Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E-Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

GAÜN Projelerine TÜBİTAK'tan destek
05.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:36

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından hazırlanan Sanayi Doktora Programı Üniversite-Sanayi İşbirliği Modeli ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E-Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite - sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile geliştirilen TÜBİTAK 2 bin 244 Sanayi Doktora Programı'nın 2019 destek sonuçları açıklandı.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü'nden Prof. Dr. Ahmet Erkliğ'in danışmanlığı üstlendiği, işbirliği kuruluşunu TEMSAN Makina ve Tekstil Sanayi'nin olduğu Sanayi Doktora Programı Üniversite-Sanayi işbirliği modeli TÜBİTAK 2244 Projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edilerek, desteklenecek projeler arasındaki yerini aldı. Prof. Dr. Ahmet Erkliğ, bu kapsamda orta basınçlı eksenel fanlarda kullanılmak üzere yenilikçi imalat yöntemleri ile kanat imalatı ve tekstil klima sistemlerinde kullanılan elektronik cihazların kontrolü ve programlanabilmesi için gerekli insan alt yapısının yetiştirilmesini hedeflendiklerini belirtti.

COVID-19 projesi'ne destek

Yine GAÜN Eğitim Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Türk'ün, ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan "COVID-19 ve Toplum, Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler" başlıklı çağrıya sunduğu Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E- Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Projesi desteklenmeye hak kazandı. Doç. Dr. Fulya Türk, ülkemizde sağlık çalışanlarının Covid-19 nedeniyle oluşan çalışma koşullarından kaynaklanan ikincil travmatik stres belirtileri ile başa çıkabilmelerinde yardımcı olmak üzere Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E-Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi hedeflediklerini belirtti. Doç. Dr. Türk, "Sağlık çalışanlarının yaşadıkları ikincil travmatik stres belirtilerinin azaltılmasında ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle mevcut şartlar altında bilgisayar/akıllı telefonlar yardımı ile E-Psikolojik Destek Programının kullanılması sağlık çalışanlara yardım sunmada pratik bir çözüm yolu olacağı söylenebilir" dedi.

Doç. Dr. Fulya Türk'ün proje yürütücüsü olarak yer aldığı projede; Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur, Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Doç. Dr. Gülçin Elboğa ve Dr. Öğretim Üyesi Şengül Şahin yer alıyor.

TÜBİTAK destekledikleri projeleri açıkladıktan sonra GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür projeleri onaylanan GAÜN akademisyenlerini, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Libya ordusu, kuşatmaya aldığı Terhune kentinde Hafter'e bağlı milis liderini yakaladı
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Prof. Dr. Şenol, sokaklardan gelen kalabalık görüntülerine isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum
Prof. Dr. Şenol, sokaklardan gelen kalabalık görüntülerine isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini...
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet bedeli konuldu
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda...
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Haldun Dormen Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: GAÜN Projelerine TÜBİTAK'tan destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:36:58. #1.15#
title