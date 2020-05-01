GAÜN'den tek kullanımlık solunum cihazı
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GAÜN'den tek kullanımlık solunum cihazı

GAÜN'den tek kullanımlık solunum cihazı
01.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:51

TÜBİTAK tarafından Covid-19 temalı çağrı kapsamında desteklenen taşınabilir tek kullanımlık hepa filtreli yerli solunum cihazı, tasarım, geliştirme ve prototip aşamaları Gaziantep Teknopark, Target TTO'nun bilimsel işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Bebiller Medikal...

TÜBİTAK tarafından Covid-19 temalı çağrı kapsamında desteklenen taşınabilir tek kullanımlık hepa filtreli yerli solunum cihazı, tasarım, geliştirme ve prototip aşamaları Gaziantep Teknopark, Target TTO'nun bilimsel işbirliğiyle Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Bebiller Medikal tarafından geliştirilecek.

TÜBİTAK'ın Türkiye genelinde 440 proje arasında desteklemeye değer bulduğu 35 projeden birisi olan 'Tek Kullanımlık Hepa Filtreli Yerli Solunum Cihazı Projesi' hakkında bilgiler veren KSÜ Tıp Fakültesinde 'de Göğüs Cerrahisi Öğretim Üyesi olan Dr. Mahmut Tokur, İtalya ve İspanya'da solunum cihazı yetersizliği nedeniyle ölümler olduğunu söyledi. Türkiye'nin Covid-19'a iyi hazırlandığını belirten Tokur, "Devletimiz krizin en hafif şekilde nasıl atlatılacağı ekseninde aksiyon ortaya koydu. Çin, İtalya, İspanya örnekleri çok ürkütücü oldu ve bunların yaşadığı sorunlar incelenerek önceden çözümler üretilmeye çalışıldı. Bu süreçte, İtalya ve İspanya da solunum cihazı eksikliği nedeniyle insanların öldüğünün görülmesi üzerine, Gaziantep Teknopark'ın bir firmasından elektromekanik solunum cihazı yapma talebi geldi" dedi.

Salgına yetişecek pratik çözüm

Elektromekanik solunum cihazını yapmanın çok zor olduğunu salgına yetişmeyeceği yolundaki görüşünü firma yetkilileri ile paylaştığını ifade eden Tokur, "Birden solunum yetmezliği hastaları için hızlı ve farklı nasıl bir çözüm geliştirilebileceğim konusu zihnimde gelişti. Gaziantep Teknopark ile görüşmemden sonra birkaç gün içerisinde anladım ki, hastalığa yakalanmış solunum yetmezliği çeken bir hastayı yoğun bakımdaki solunum cihazına ulaşana dek hayatta tutacak daha ergonomik, kullanım pratiği kolay ve hastane öncesinde uygulanabilecek bir cihaza ihtiyaç var. Yani, asıl eksik burada, elektromekanik cihazda değil. Bu bakış açısı ile hızlı bir araştırma sürecinin ardından acil servislerde seyrek de olsa kullanılan plastik aksamdan yapılmış tek kullanımlık, elektrikli veya elektronik aksamları olmayan bu solunum cihazı aklıma geldi. Ankara da Acil Tıp Bölümünde görevli bir arkadaşım ile konuyu istişare ettiğimde o da aynı şeyleri söyledi. Bu cihazın etkin ancak ithal bir ürün olduğunu, Amerika'da alınan tedbirler doğrultusunda bu cihazın ithalatının yasaklandığını ve yerli üretiminin de olmadığını öğrendim. İşte bu anda bu ürünü geliştirmeye ve üretmeye karar verdim" şeklinde konuştu.

Tek kullanımlık solonum cihazı için TÜBİTAK Proje başvurusu yaptıklarını ifade eden Dr. Mahmut Tokur, "Prototip geliştirme kısmında Gaziantep Üniversitesinden TRİZ, konusunda uzman Akademisyen Prof. Dr. Sadettin Kapucu ile Bilimsel Ar-Ge hizmeti iş birliğimizin de sözleşmesini imzaladık. Eş zamanlı olarak belgelendirme ve Tıbbi Cihaz Sertifikasyon için Gaziantep Teknopark'tan Farmagen Ar-Ge Klinik Araştırma Merkezi ile işbirliği halinde çalışıyoruz. Beş ay içinde tamamlamayı düşündüğümüz proje de şu anda birinci ayını tamamladık. İlk bir ayda endüstriyel tasarım ve kalıp çizimleri gerçekleştirildi. İki ay sonra ilk ürünümüz çıkmış olacaktır. Yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahibiz, ihtiyaç halinde bu sayıyı çok daha fazla artırabiliriz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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