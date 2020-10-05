GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e, Koca'dan tepki: Gereği yapılacak
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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e, Koca'dan tepki: Gereği yapılacak

05.10.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:51
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e, Koca'dan tepki: Gereği yapılacak

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile medeni kanunu hedef alarak erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da tepki geldi. CHP'li Özgür Özel yaptığı paylaşımda, Edizer'in açıklamalarını Koca'ya ilettiğini belirtti ve Koca'nın da gereğinin yapılacağını bildirdiğini söyledi.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Dr. Ali Edizer'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama infial yarattı. Her fırsatta medeni kanunu eleştiren Edizer, bu kanunu yıkmak için savaş verdiğini belirterek, erkelere ikinci eşlerini almaları yönünde çağrıda bulundu.

İnfial yaratan bu paylaşım CHP'nin de gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Edizer'in açıklamalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettiğini duyurdu.

GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e, Koca'dan tepki: Gereği yapılacak

"KOCA, DUYDUĞU RAHATSIZLIĞI İFADE ETTİ"

Özel yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya paylaşımları nedeniyle #GATA'nın Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'e partimizde ve kamuoyunda duyulan büyük rahatsızlığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettim. Sn. Bakan duyduğu rahatsızlığı ifade etti, yarın gereğinin yapılacağını iletti. Konun takipçisi olacağız" dedi.

NE OLDU?

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in her fırsatta medeni kanunu eleştirdiği ortaya çıktı. Son olarak bir videoda medeni kanuna karşı savaş verdiğini belirten Edizer, erkeklere ikinci eş alması yönünde çağrı yaptı. Bu açıklamalar infial yaratırken, konu sosyal medyada gündem oldu ve eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Esra Erol'un programı ile ilgili de paylaşımda bulunan Edizer, "Esra Erol'a bizi götüren yolun başı, İsviçre Medeni Kanununun kabul edilmesidir. Sorsan "kadına özgürlük ve uygarlık" kazandırıldı. Resmiyette tek eşlilik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden fiile batı ahlaksızlığı" ifadelerini kullanmıştı.

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