Gastronomi kenti Gaziantep'ten korona virüse karşı yazlık diyet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gastronomi kenti Gaziantep'ten korona virüse karşı yazlık diyet

Gastronomi kenti Gaziantep'ten korona virüse karşı yazlık diyet -Dr. Ender Saraç Gaziantep'in yazlık korona virüs diyetini açıkladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dr.

25.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:39

Gastronomi kenti Gaziantep'ten korona virüse karşı yazlık diyet

-Dr. Ender Saraç Gaziantep'in yazlık korona virüs diyetini açıkladı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Dr. Ender Saraç, gastronomi kenti Gaziantep'in bağışıklık sistemini güçlendirici yazlık korona virüs diyetini "Sağlıklı Gastronomi" programında açıkladı.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de toplum yaşamını derinden etkileyen korona virüs salgını, bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenleri çeşitli arayışlara iterken vatandaşları rahatlatacak açıklama gastronomi kenti Gaziantep'ten geldi. Gaziantep'te, "Sağlıklı Gastronomi" programında bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Prof. Dr. Ender Saraç, hem yaz döneminde korona virüs salgınına karşı bağışıklığı güçlendiren hem de fazla kilo alımını engelleyen yazlık korona virüs diyetini açıkladı.

"Türkiye korona sürecinde 240 bin ton kilo aldı"

Programda açıklamalarda bulunan ve Türkiye'nin korona virüs sürecinde yaklaşık 240 bin ton kilo aldığını vurgulayan Dr. Ender Saraç, "Türkiye korona virüs sürecinde ortalama 240 bin ton kilo aldı. Ortalama kişi başında 3 kiloya yakın kilo alındı. O yüzden bu kiloları vermek için iyi beslenin, yürüyüş yapın ve koronaya karşı etkili olan Gaziantep'in yaz mutfağını tercih edin diyoruz. Gaziantep'in yazlık korona virüs diyetiyle hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de korona virüse mücadele eden doğal şifa kaynaklarını kullandık. Bu kapsamda diyetimize urmu dutundan şeker eklemeden bir şerbet verdik. Bu hem ağız yaralarını hem ağız aftlarını kapatan ve virüsün ağız yoluyla girmesini engelleyen güçlü bir antioksidandır. Sonrasında sumak ekşi ve sumaktan bir sorbe yaptırdık. Sumak, bağışıklığı güçlendirici ve tedavi edici etkisiyle korona virüs sürecinde herkesin bildiği gibi çok konuşuldu. O yüzden sumak sorbe de korona virüse karşı çok etkili. Bunun dışında Gaziantep'te çok bilinen ve çok tüketilen menengiç var. Biz de yazlık korona virüs diyeti kapsamında menengiçten de soğuk kahve yaptık. Bu kahve serinletici, çarpıntı yapmayan ve tansiyon yükseltmeyen bir kahve oldu. Sonrasında D3 vitaminini arttırıcı asma yapraklık katı cacık yaptık. Bu da hem kemikleri güçlendiriyor hem de biraz güneşlenmeyle bağışıklığı güçlendirecek. Bir de zahter var. Zahter hem kolesterolü düşürüyor hem şekeri düşürüyor. O yüzden zahteri buzlu çay olarak hazırladık. Sakinlik verici, kolesterolü ve şekeri düşürücü etkisiyle, antiviral etkisiyle doğal bir içecek yapmış olduk. Bunların içinde belki de en önemlisi ise meyan kökü şerbeti. Güneydoğu'nun vazgeçilmez bir içeceği. Çünkü doğal kortizon içeriyor ama kortizonun onda birinden daha az yan etkisi var. Korona virüste de hekim kontrollerinde kortizon kullanılabiliyor. O yüzden meyan kökü şerbeti enerji vererek doğal kortizon etkisini daha az yan etkiyle yaparak olumlu bir etki yapabiliyor." dedi.

"Herkesi sağlıklı gastronomi için Gaziantep'e bekliyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise insanların kendilerini korona virüse karşı koruması için Gaziantep'in yazlık korona virüs diyetini tercih etmelerini vurgulayarak, "Kişiler kendilerini korona virüse karşı koruması ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmeleri için gastronomi kenti olarak bir reçete oluşturduk. O yüzden biz Gaziantep'e gelme zamanı diyoruz. O yüzden lezzetin başkenti söylemini sağlıklı lezzetin başkenti diye değiştiriyoruz. Hijyende, hizmette, kalitede bunun yeni pandemi sürecindeki her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi olacak diyoruz. O yüzden Ender hocamızın verdiği reçeteyi bütün Türkiye'ye bütün dünyaya duyuruyoruz. ve bu reçeteyi uygulamak isteyen, kendini lezzetle birlikte sağlıklı ve korona virüse karşı güçlü hissetmek isteyenler Gaziantep'e bekliyoruz" diye konuştu.

Koronaya karşı bağışıklık sistemini güçlendirici sağlıklı gastronomi programına Dr. Ender Saraç'ın yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Toker Ergüder, Ebru Erke, Hakan Çelik, Vahap Munyar, Ahmet Yeşiltepe ve Cem Kınay katıldı.

Gastronomi kenti Gaziantep'ten korona virüse karşı yazlık diyet

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi Haber
Kastamonu'daki 514 yıllık Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldığı iddia edildi
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş Haber
'Doğal ölüm' diye kayda geçen talihsiz kadın, yasak aşka kurban gitmiş
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek Haber
Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı Haber
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Ece Erken küslüğü unuttu! Aracıyla takla atan Alişan için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ile ilgili küstah sözler sarf eden Macron'a yanıt verdi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
Duruşmalara katılmayan Metin Hara'ya zorlu getirme kararı çıkarıldı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Yıkanıp balkona asılan halıyı böyle çaldı! Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Barış, Survivor'dan elenen Evrim'e çok sert çıktı: Hakkımı helal etmiyorum
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
İmamoğlu'nun yeni taksi projesine merkezi İzmir'de bulunan Taksi Sahipleri Derneği'nden tepki
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Hulusi Akar Bülent Turan Adnan Menderes
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Jose Sosa Bülent Uygun Sergen Yalçın Ivan Obradovic Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın İzmir Alişan Oyunlar
Şu an buradasınız: Gastronomi kenti Gaziantep'ten korona virüse karşı yazlık diyet - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 11:39:38. #1.15#
title