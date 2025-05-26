Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Yol Arkadaşım şarkısının sözleri!

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan müzik, izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle Bayhan'ın seslendirdiği parçayla ilgili "Bu şarkının adı ne, sözleri kime ait?" soruları sosyal medyada gündeme geldi. Duygusal sahnelerle bütünleşen şarkı, diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? İşte merakla araştırılan o şarkı ve sözleri…

BAYHAN YOL ARKADAŞIM ŞARKI SÖZLERİ!

TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı "Yol Arkadaşım" şarkısı, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duygusal sahnelerde kullanılan şarkı, sözleri ve güçlü yorumu sayesinde sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Bayhan'ın karakteristik sesiyle hayat verdiği parça, dizinin atmosferine katkı sağlarken, arama motorlarında da en çok sorgulanan şarkılar arasında yer aldı. İşte, Gassal dizisinin 2. sezonunda merakla araştırılan o şarkının sözleri…

Bayhan - Yol Arkadaşım şarkısının sözleri

Yol arkadaşım gördün mü, duydun mu olup bitenleri?

Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri

Yalnızlaşmışız iyice, üstelik de alışmışız

Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile

Korkular basmış dünyayı, şimdi bir semt adı "Vefa"

Kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana

Anlaşılır gibi değiliz, tek bedende kaç kişiyiz

Hem yok eden hem de tanık, ne esaslı karmaşa

Gassal 2. sezon

Ben sana küsüm aslında, haberin yok

Koyup gittiğin yerde kötülük çok

Kime kızayım, nazım senden başka kime geçer?

Benim sensiz kolum, bacağım, ocağım yok

Sen esas âlemi seçtiğinden beri

Ben o saniyede bittiğimden beri

Dünya bildiğin dünya, dönüp duruyor işte

Elbet konuşuruz bir gün, son İstanbul Hanımefendisi

Yol arkadaşım, neredesin?