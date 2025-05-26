Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri!
TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı şarkı, izleyicilerin dikkatini çekti. Bayhan'ın güçlü yorumuyla hayat verdiği bu eser, diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri nasıl? İşte, çok konuşulan o şarkıya dair detaylar...
TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan müzik, izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle Bayhan'ın seslendirdiği parçayla ilgili "Bu şarkının adı ne, sözleri kime ait?" soruları sosyal medyada gündeme geldi. Duygusal sahnelerle bütünleşen şarkı, diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? İşte merakla araştırılan o şarkı ve sözleri…
BAYHAN GÜLPEMBE ŞARKI SÖZLERİ!
TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı "Gülpembe" şarkısı, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duygusal sahnelerde kullanılan şarkı, sözleri ve güçlü yorumu sayesinde sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Bayhan'ın karakteristik sesiyle hayat verdiği parça, dizinin atmosferine katkı sağlarken, arama motorlarında da en çok sorgulanan şarkılar arasında yer aldı. İşte, Gassal dizisinin 2. sezonunda merakla araştırılan o şarkının sözleri…
Sen gülünce güller açar, gülpembe
Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik, gülpembe
Sen gelince bahar gelir, gülpembe
Dereler seni çağlar, sevinirdik, gülpembe
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin
İnanamadık, gülpembe
Bizim iller sessiz
Bizim iller sensiz
Olamadı, gülpembe
Dudağımda son bir türkü, gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe
Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin
İnanamadık, gülpembe
Bizim iller sessiz
Bizim iller sensiz
Olamadı, gülpembe
Dudağımda son bir türkü, gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe
Gözlerimde son bir bulut, gülpembe
Hâlâ hep seni arar, seni bekler, gülpembe
Dudağımda son bir türkü, gülpembe
Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe…