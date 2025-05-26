Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri!

Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri!
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TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı şarkı, izleyicilerin dikkatini çekti. Bayhan'ın güçlü yorumuyla hayat verdiği bu eser, diziseverlerin merak konusu oldu. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri nasıl? İşte, çok konuşulan o şarkıya dair detaylar...

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan müzik, izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle Bayhan'ın seslendirdiği parçayla ilgili "Bu şarkının adı ne, sözleri kime ait?" soruları sosyal medyada gündeme geldi. Duygusal sahnelerle bütünleşen şarkı, diziseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? İşte merakla araştırılan o şarkı ve sözleri…

BAYHAN GÜLPEMBE ŞARKI SÖZLERİ!

TRT Tabii ekranlarında yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezon bölümlerinde yer alan Bayhan imzalı "Gülpembe" şarkısı, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Duygusal sahnelerde kullanılan şarkı, sözleri ve güçlü yorumu sayesinde sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Bayhan'ın karakteristik sesiyle hayat verdiği parça, dizinin atmosferine katkı sağlarken, arama motorlarında da en çok sorgulanan şarkılar arasında yer aldı. İşte, Gassal dizisinin 2. sezonunda merakla araştırılan o şarkının sözleri…

Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri!Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri

Sen gülünce güller açar, gülpembe

Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik, gülpembe

Sen gelince bahar gelir, gülpembe

Dereler seni çağlar, sevinirdik, gülpembe

Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin

İnanamadık, gülpembe

Bizim iller sessiz

Bizim iller sensiz

Olamadı, gülpembe

Dudağımda son bir türkü, gülpembe

Gassal'ın 2. sezonunda çalan Bayhan şarkısı ne? Bayhan - Gülpembe şarkısının sözleri!Gassal 2. sezon

Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe

Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin

İnanamadık, gülpembe

Bizim iller sessiz

Bizim iller sensiz

Olamadı, gülpembe

Dudağımda son bir türkü, gülpembe

Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, gülpembe

Gözlerimde son bir bulut, gülpembe

Hâlâ hep seni arar, seni bekler, gülpembe

Dudağımda son bir türkü, gülpembe

Hâlâ hep seni söyler, seni çağırır, Gülpembe…

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