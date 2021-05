Garnier hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu?

Garnier hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Save Ralph videosunun ardından yeniden gündeme gelen hayvan deneyleri hakkında araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar Hayvanlar üzerinde deney yapmayan marka nasıl anlaşılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. Kâr amacı gütmeyen organizasyon olan Peta'dan alınan verilere göre Garnier hayvanlar üzerinde test yapıyor mu?

Hayvanlar üzerinde deney yapan ve yapmayan markalar araştırılmaya devam ediyor. Garnier hayvanlar üzerinde deney yapıyor mu? Hayvanlar üzerinde deney yapmayan marka nasıl anlaşılır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

HAYVAN DENEYİ YAPMAYAN MARKALAR

Aldığı sertifakalarla hayvanlar üzerinde deney yapmadığı kesinleşen markalar arasında şunlar yer alıyor:

Eyüp Sabri Tuncer

H&M Cosmetics

Bingo

Frosch

NYX

Urban Care

The Body Shop

GARNIER HAYVAN DENEYİ YAPIYOR MU?

Save Ralph filmiyle hayvan deneyi yapmayan markalar yeniden gündeme geldi. Bilindiği gibi birçok kozmetik marka hayvanlar üzerinde deney yapıyor. Kozmetik sektörü için kullanılan bir tavşanın başına gelenleri gözler önüne seren Save Ralph kısa filmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çarpıcı bir etki bıraktı.

Bu kapsamda araştırılan markalardan biri de Dove oldu. Ürünlerinde bazı görselleri kullanan markalar, deney yapmadığına dair sertifika alan markalardır. Bu logolara dikkat ederek kullandığınız ürün hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GARNIER AÇIKLAMA YAPTI

Tüm Dünyada tüm Garnier ürünleri, Cruelty Free altın standartları ve hayvan testlerini bitirmek için çalışan lider kurum Cruelty Free International tarafından Leaping Bunny programı kapsamında onay logosu almaya hak kazanmıştır.

Leaping Bunny, markaların her türlü hayvan testi ihtimali için tüm hammaddeler ve tek tek bileşenler dahil olmak üzere tüm tedarik zincirlerini adli olarak incelemesini gerektirir. Bu onay bir markanın tüm bitmiş ürünlerine verilebilir. Ürünler özelinde değil, bir markanın tüm ürünleri incelenerek onay verilir.

Leaping Bunny unvanına erişebilmek için Garnier adına konuşacak olursak dünyanın her yerinden 3.000'den fazla farklı malzemeyi tedarik eden, sayısı 500'den fazla olan tedarikçilerimizin her birinden kanıtlar elde ettik, bu tedarikçiler düzenli olarak denetlenecektir. Garnier ve Cruelty Free International, bu kanıtları elde edebilmek ve Garnier'in küresel portföyündeki her ürünün evrensel olarak tanınan Cruelty Free International Leaping Bunny logosunu resmi olarak sergileyebilmesini sağlamak için aylarca birlikte çalıştı.

"Garnier, hepimizin aşina olduğu küresel bir marka. Kozmetik dünyasında hayvan testlerini sona erdirmek için onlarla birlikte çalışmak ve onları Cruelty Free Uluslararası Leaping Bunny Programı kapsamında resmi olarak onayladığımızı beyan etmek gerçek bir dönüm noktasıdır. Aylar sürdü, ancak Garnier her tedarikçiyi ve kaynağı özenle inceledi. Vardığımız sonuçlardan tamamen eminiz. "

Michelle Thew, Cruelty Free International CEO

Kaynak: Peta.org

HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST YAPMAYAN MARKALARI NASIL ÖĞRENİRİZ?

Hayvanlar üzerinde test yapan ve yapmayan markaları öğrenmek için ilk aşamada aldığınız ürünün üzerindeki "Cruelty Free" logosunun olup olmadığına bakabilirsiniz. Markanın sertifikaya sahip olup olmadığını da araştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra mobil uygulama ile markaların bu sertifikaya sahip olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Uygulamayı indirmek için iOS ve Android linklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IOS APPLE STORE - HAYVAN DENEYLERİ YAPMAYAN MARKALARI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

ANDROID PLAY STORE - HAYVAN DENEYLERİ YAPMAYAN MARKALARI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.