Garena Free Fire Redeem Kodları – Temmuz 2021
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Garena Free Fire Redeem Kodları – Temmuz 2021

Garena Free Fire Redeem Kodları – Temmuz 2021
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bir önceki konumuzda Mayıs 2021 kodlarını vermiştik. Garena Free Fire Temmuz kodları da gelmiş durumda.

Bir önceki konumuzda Mayıs 2021 kodlarını vermiştik. Garena Free Fire Temmuz kodları da gelmiş durumda. Garena Free Fire isimli oyunumuzda en çok oynanan Battle Royale oyunları arasında yer alıyor biliyorsunuz. Oyunumuz hem Android hem de iOS cihazlarda oynanabilen bir oyundur. Artık çoğu Battle Royale oyunu kod sistemini kullanacağa benziyor. Oyuncular bu sistemi oldukça sevdi diyebiliriz. Oyun da ücretsiz yani bedava eşyayı herkes sever değil mi?

Garena Free Fire Redeem Kodları isimli bu konumuzda da yine kodlar ile ücretsiz eşyalar elde edeceksiniz. Bu kodları nereye gireceğinize de detaylı bir şekilde anlatacağız. Hazırsanız daha fazla uzatmadan konumuza geçelim ve kodlarımızı görelim.

Garena Free Fire Redeem Kodları – Temmuz 2021

Kodlara geçmeden önce bu kodları nasıl kullanacağınıza bir bakalım. Maalesef bu oyunda oyun içinde kod giremiyoruz. Bunun için ödül sistemi sitesini açmamız gerekiyor. İşte sitemiz burada >

Bu siteye girdikten sonra size uygun bir seçeneği seçerek sisteme giriş yapıyorsunuz. Tabi ki burada oyun içinde kullandığınız girişi seçmeniz mühim. Yani Facebook ile bağlandıysanız Facebook ile giriş yapmalısınız. Geriye kalan tek şey ise kodları girmek olacaktır. Bu kodlar tamamen büyük harflerden oluşmaktadır. Bunu da belirtelim. Kodları girdikten sonra oyun içinde bulunan postanıza girin ve ödülü onaylayın. Eğer para kodu girerseniz postanıza gelmeyecek direkt olarak paranıza eklenecektir. İşte kodlar.

XLMMVSBNV6YC - Rewards:  2x Winterlands Weapon Loot Crate

LH3DHG87XU5U - Rewards: Diamond Royale and Weapon Royale Vouchers

4ST1ZTBE2RP9 - Rewards: Street Boy Bundle (7 days)

B6IYCTNH4PV3 - Rewards:  AUG Cyber Bounty Hunter (7 days)

XUW3FNK7AV8N - Rewards: 2x Custom Room Cards

WLSGJXS5KFYR - Rewards: AWM Duke Swallowtail (India Server)

WOJJAFV3TU5E - Rewards: Wilderness Hunter UMP (7 days), Shimmy Emote

3IBBMSL7AK8G - Rewards: Age of Gold bundle (7 days)

SDFG-HJKM-IUYT - Rewards: Bundles

YXY3EGTLHGJX - Rewards: Cupid Scar (7 days)

PACJJTUA29UU - Rewards: 1x Diamond Royale Voucher

ZFMUVTLYSLSC - Rewards: 2x Weapon Loot Crates, 2x Weapon Royale Vouchers, and more

GHTARTYUOI76 -Rewards: free Dragon AK Skin

PKMHUYRTA543 (Rewards: Justice Fighter and Vandals Rebellion Loot Crates)

AWTUPLOIVG6H (Rewards: free pet)

OP8HBMNGRDAE (Rewards: Titan Mark Gun skin)

SGHJ876HBGRE (Rewards: Diamonds)

MHPOYVASEWQ3 (Rewards: Diamonds)

MNHJIOYU5FAD  (Rewards: Diamonds Royale Voucher)

QERTA56YUPKH (Rewards: Paloma Character)

NHGADFREQWTY (Rewards: Free DJ Alok Character Upgrade)

MKHGTRAW34RT (Rewards: free outfit)

LO8HYTADEWQ2  (Rewards: Elite Pass)

SARG886AV5GR

SDFG-HJKM-IUYT

AWER-TGHB-VCSD - Rewards: Free Diamonds Voucher

LH3D-HG87-XU5U 

FGYTUIO8NBVD

DDFRTY79POUYT

R9UVPEYJOXZX

FFGTYUO8POKH  

SDAWR56YO8UB 

FFTH-BGCS-AWQ5

VBGF-E4RD-ASZV

KOPY-5GFB-CSZA

NBGH-UOPM-HFVD

MNHG-TDKO-Y65R

GGHY-BFDS-ZAW4

468DA6XFCPDW (Rewards: Leap of Faith Surfboard)

POYRRVNBFSLP

VBVVMBGDEQWR 

QWRSDYBBDAMV

SRTYGBOU6FOP

UOPKKHMNBFFG

PLHMFRVCXZAG

GGHHYNKOPT56 

6U5WQRTBMGDS

HGVFXCVZS58M 

9G8FS6U4VGWP

FFWSPS3XT9 

ESX24ADSGM4K 

FFGY-BNFD-SAZR

RJ2APJBEQTZA

FF8M-82QK-7C2M

KNRZ-89SX-FG9S

FFES-PORT-SSQA

8QW6-TDX2-D8A4

JCDK-CNJE-5RTR

JDCJ-FJGG-DSHO

NDJD-FBGJ-FJFK

KILO-LOJH-UYOP

VFGV-JMCK-DMHN

DJHN-DSBB-BGFR

VDGF-CVBF-DGVD

DJHD-GSDU-EHJP

XKDN-98ND-DMNJ

BMNC-EDHC-SENC

CDDF-DGCD-FGTD

European Server

FV385V6HXJ97

6XMNG242VMKV

RRF6WMKMDPJV

G3MKNDD24G9D

H28UZG5ATK2R

FF8M82QK7C2M

5KHJ8U3RNP42

BPDSDHCXPXWT

U8S47JGJH5MG

VNY3MQWNKEGU

HP5DXHQANLB5

ED22KT2GRQDY

UBJJ2A7G23L6

8QW6TDX2D8A4

KNRZ89SXFG9S

PCNF5CQBAJLK

Kaynak: Turkmmo

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