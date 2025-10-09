Gardiyanlık taban puanları 2025 kaç, gardiyanlık ilanı ne zaman yayınlanacak?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan infaz koruma memurları, cezaevlerinde güvenliği sağlamak, düzeni korumak ve hükümlülerin kanun çerçevesinde haklarını gözetmekle yükümlü. Her yıl binlerce aday KPSS sonrasında bu meslek için başvuruda bulunuyor. Peki, 2025 gardiyanlık taban puanları kaç olacak, ilanı ne zaman yayımlanacak?

GARDİYANLIK TABAN PUANLARI 2025 İÇİN MERAK KONUSU

Gardiyanlık başvurularında KPSS taban puanları en kritik kriterlerden biridir. Son yıllarda yapılan alımlarda başvurular için genellikle KPSS P94 (ortaöğretim) ve P93 (önlisans) puan türleri dikkate alınmaktadır. Adaylar, ilanlarda belirtilen taban puanı tutturmaları halinde başvuru yapabiliyor.

2025 yılı için kesin taban puanlar henüz açıklanmadı. Ancak önceki dönemlere bakıldığında gardiyanlık alımlarında en az 70 KPSS puanı şartı aranması muhtemel görünüyor. Bazı dönemlerde başvuru sayısına göre daha yüksek puanlı adayların ön plana çıktığı da biliniyor. Bu nedenle 2025 gardiyanlık taban puanlarının da 70 ve üzeri seviyelerde olacağı öngörülüyor.

ÖNCEKİ YILLARDA GARDİYANLIK TABAN PUANLARI

2024 ve öncesinde yapılan İKM alımlarına bakıldığında farklı illerde farklı taban puanlar oluştu. Özellikle büyükşehirlerde başvurular yoğun olduğu için daha yüksek puanlı adaylar öne geçti. Daha az başvuru yapılan illerde ise 70-72 civarında puanlarla da atamalar gerçekleşti.

Bu tablo, 2025 alımlarında da benzer bir durum yaşanabileceğini gösteriyor. Yani ilanlarda minimum 70 puan şartı aranırken, adayların atanabilmesi için rekabetin yoğun olduğu illerde daha yüksek puanlara ihtiyaç duyulabileceği unutulmamalıdır.

İKM İLANI 2025 HENÜZ YAYINLANMADI

Adayların en çok sorduğu sorulardan biri de "2025 İKM gardiyanlık ilanı ne zaman çıkacak?" oluyor. Adalet Bakanlığı, personel ihtiyacına göre yılın belirli dönemlerinde gardiyanlık alımı yapıyor. Ancak 2025 yılı için henüz resmi bir ilan yayımlanmadı.

İlanın hangi tarihte açıklanacağı Bakanlığın planlamasına bağlı. Önceki yıllarda genellikle yılın ilk çeyreğinde veya ortasında ilanlar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu nedenle adayların 2025 yılında da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.

GARDİYANLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Her ilan döneminde küçük farklılıklar olsa da gardiyanlık başvurularında genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur olma şartlarını taşımak,

• En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

• KPSS'den gerekli taban puanı almış olmak,

• Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak,

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

• Belirlenen boy ve kilo kriterlerini sağlamak.

Bu şartların yanında adayların mülakat ve güvenlik soruşturmasından da geçmeleri gerekiyor.

GARDİYANLIK MESLEĞİNE İLGİ NEDEN ARTIYOR?

İnfaz ve koruma memurluğu, son yıllarda istikrarlı bir meslek olarak öne çıkıyor. Kamuya bağlı bir görev olması, düzenli maaş, özlük hakları ve iş güvencesi nedeniyle pek çok kişi gardiyanlık mesleğini tercih ediyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın sürekli artan cezaevi kapasitesi, her yıl yeni personel ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bu da gardiyanlık ilanlarının düzenli şekilde yayımlanmasını sağlıyor.

ADAYLAR İLANI NASIL TAKİP ETMELİ?

Gardiyanlık başvuruları sadece Adalet Bakanlığı'nın resmî internet sitesi ve ÖSYM duyuruları üzerinden yapılmaktadır. Adayların farklı sitelerden duyurulara itibar etmemesi önemlidir. İlan yayımlandığında başvuru koşulları, tarihleri ve süreçle ilgili tüm detaylar resmî kaynaklarda açıkça belirtilir.

Adayların özellikle şu noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

1. KPSS sonuç belgesini hazır tutmak,

2. Boy-kilo şartlarını önceden kontrol etmek,

3. Sağlık raporu ve diğer belgeleri önceden hazırlamak,

4. Resmî duyurular dışında söylentilere itibar etmemek.

İLAN BEKLENİYOR

Özetlemek gerekirse; 2025 gardiyanlık taban puanları için kesin açıklama yapılmamış olsa da önceki yıllardaki uygulamaya paralel olarak 70 puan ve üzeri bir seviyede olacağı tahmin ediliyor. Adaylar için en kritik nokta ise İKM ilanının yayımlanma tarihi. Şu an için henüz ilan açıklanmadı. Bu nedenle adayların resmî kanalları düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

Gardiyanlık mesleği için hazırlanan binlerce aday, 2025 yılında da sabırsızlıkla ilanları bekliyor. Adalet Bakanlığı tarafından duyurunun yapılmasının ardından başvuru süreci hızla başlayacak. Adayların bu sürece hazırlıklı olması, gerekli belgeleri ve koşulları önceden tamamlaması büyük avantaj sağlayacak.