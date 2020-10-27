Garanti BBVA'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, anlamlı kutlama

'Adımların Adımlarımız Cumhuriyet Kanatlarımız'

Garanti BBVA, bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çok özel bir reklam filmiyle kutluyor. Cumhuriyetimiz kurulurken Atatürk ve Türk halkının, omuz omuza vererek birlikte koca bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmasından ilham alan filmde; şanlı Cumhuriyet hikayesi zeybek oyunuyla sembolize ediliyor.

Büyük bir kültür mozaiği, medeniyetler beşiği olan Türkiye'yi oluşturan yüzleri Atatürk'ün etrafında birleştiren film; 'Adımların Adımlarımız, Cumhuriyet Kanatlarımız' diyerek, Atamızın izinden giden kahraman Türk milleti ve geleceği temsil eden yüzlerle izleyenlere duygu yüklü anlar yaşatıyor.

Oyuncu Halit Ergenç'in seslendirdiği ve özel bir teknikle kurgulanan filmin açılışında Ulu Önder Atatürk'ü zeybek oynarken görüyoruz. Devamında ise Atamızın adımlarını takip eden milletimizi temsilen, farklı kesimden ve yaştan yüzler bir anlamda 'daima izindeyiz' mesajını veriyor. Kanatlar ise Cumhuriyetimizin aydınlık, geleceğe dönük, özgürlükçü yanını simgeliyor.

Ulu Önder'i Mustafa Preşeva'nın canlandırdığı reklam filminde kullanılan Çakal Çökerten Zeybek'in bestesi Zeynel Demir, düzenlemesi ise Engin Aslan'a ait.

Reklam filminde rol alan tüm oyuncular ise, hikayenin ruhunu yansıtabilmek adına Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden prodüksiyona katıldılar. Dede'yi canlandıran Güngör Aydın ve köylü teyze Nilüfer Tekin Aydın'dan, şehirli kadın Merve Tekin İstanbul, genç erkek karakteri Göktuğ Burkan Edirne'den gelirken, çocuk oyuncu Poyraz Efe Taşar ise İzmir'den katıldı çekimlere.

Film Künyesi

REKLAMIN BAŞLIĞI: Garanti BBVA 29 Ekim

REKLAMVEREN: Garanti BBVA

REKLAMVEREN: EKİBİ Büşra Cinisli, Merve Türkdoğan, Tolga Aygör, Özgür Dağgez, Müge Albayrak, Ümide Özgen Pıçakçı

REKLAM AJANSI: Alametifarika

KREATİF DİREKTÖR: Ozan Özüm Özbey, Odisseas Sevsevme, Kaan Ayçe

AJANS EKİBİ: Ali Can Savaş, Burçin Perçin, Doğuş Kozal, Zeynep Yıldız, Ercan Tarhan,Berra Katlav, Alara Akkamış, Duygu Yılmaz, Ayça Zeynep Yüksel, Murat Demir, Gülin Sarpel Pardo

MEDYA AJANSI: GroupM

MEDYA AJANSI EKİBİ: Mesut Şefizade, Barış Burçoğlu, Burak Yurtbak, Suhan Balam, Melike Altay

YAPIMEVİ & YÖNETMEN: Filmpark- Bahadır Karataş

YAPIMEVİ PRODÜKTÖRÜ: Oğuz Ongun, Nilay Cigit, Mete Özok

POST-PRODÜKSİYON: Sinefekt

MÜZİK: Kalan Müzik