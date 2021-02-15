Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı
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Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı

15.02.2021 14:10 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:00

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden Er Sedat Sorgun'un Erzurum'daki cenaze töreninde gerginlik yaşandı. Sorgun'un yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cenaze törenine gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı.

Gara'da ellerinde tuttukları vatandaşlarımızı haince şehit eden teröristler 6 yıldır ellerinde tuttukları Erzurumlu Er Sedat Sorgun'u da şehit etti.

2015 YILINDA LİCE'DE KAÇIRILMIŞTI

Van'da vatani görevini yaparken 2015 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Er Sedat Sorgun'dan o günden itibaren haber alınamamıştı.

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı

DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNE KATILMIŞLARDI

Kendisinden bir haber alınamayan Sorgun'un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere katılmıştı. Dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde Sedat Sorgun'un kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmış "Sedat'ı istiyoruz" demişti.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

PKK'lı teröristlerin Gara'daki mağarada katlettiği 13 kişiden biri olan şehit Sorgun'un acı haberi, askeri yetkililer tarafından merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı

CENAZE TÖRENİNDE GERGİNLİK

Gara şehidi Er Sedat Sorgun'un Erzurum'daki cenaze töreninde ise gerginlik yaşandı. Sorgun'un yakınları cenaze törenine çelenk gönderen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi ve gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı.

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı
Gara şehidinin cenazesinde gerginlik! Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı
Haber Yorumları (10)
MUSTAFA: adam hakli buradan , onlarla bir olacaksin bir yandan gul yolayacaksin
Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
GERÇEKLER: bU ADAM PROVAKASYON OYUNA GELME TÜRKİYE ADAM SORGULAYIN CAHİLER, , , ,
Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
MUSTAFA: Bir yorumcumuz şöyle demiş ''BEN MERAL AKŞENER''''in MİLLİYETÇİ VATAN SEVEN OLDUĞUNA İNANMIYORUM. '' Hıhh. . . Zaten hiç kimse inanmıyor ki.
Cevap Yaz 21 14 Yayından Kaldır
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